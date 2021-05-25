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25/05/2021 09:23

《異動股》小米開升逾２％，獲重新納入富時羅素旗下指數

　　《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素指出，小米（０１８１０）將分兩階段，納入全球股
票指數系列（ＦＴＳＥ　ＧＥＩＳ），以及相關市值加權指數，６月４日收市後將納入小米５０
％，６月１８日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢討一同生效。
　　至於富時中國５０指數，小米將等待指數季度檢討結果。
　　小米開升２﹒４４％，報２７﹒３元，成交約２２１萬股，涉資６０３５萬元。
　　現時，恆生指數報２８４６１，升４９點或升０﹒１７％，主板成交２０﹒６６億元。國企
指數報１０６６１，升２０點或升０﹒１９％。恆生科技指數報７８８４，升８點或升０﹒１１
％。
　　即月期指新報２８４０７，升９０點，低水５５點。即月國指期貨報１０６４３，升３５點
，低水１９點。即月科指期貨新報７９０３，升４５點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　２７﹒３００元　　　升２﹒４４％

　　中芯　　（００９８１）　　　２３﹒１５０元　　　升１﹒０９％
　　中車　　（０１７６６）　　　　３﹒３３０元　　　跌０﹒６０％
　　中鐵建　（０１１８６）　　　　５﹒０７０元　　　無升跌
　　中交建　（０１８００）　　　　３﹒７９０元　　　升０﹒２６％
　　中船防務（００３１７）　　　　７﹒４６０元　　　升０﹒５４％
　　國藥　　（０１０９９）　　　２５﹒６００元　　　跌０﹒１９％

　　光啟科學（００４３９）　　　　０﹒２１６元　　　無升跌
　　中移動　（００９４１）　　　５０﹒３００元　　　升０﹒６０％
　　中聯通　（００７６２）　　　　４﹒２６０元　　　升０﹒７１％
　　中電信　（００７２８）　　　　２﹒６００元　　　升０﹒７８％
　　中海油　（００８８３）　　　　８﹒６１０元　　　升１﹒５３％
　　熊貓電子（００５５３）　　　　４﹒０３０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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