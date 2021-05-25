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25/05/2021 09:31

《異動股》快手開挫近６％，首季直播收入放緩遭多間大行削目標

　　《經濟通通訊社２５日專訊》快手（０１０２４）跌５﹒９４％，報２１８﹒４元，穿十天
線（２２７﹒５２元），成交約２９萬股，涉資６３１６萬元，主動買盤６８％。
　　快手首季虧損擴大至５７７﹒５１億元人民幣，對比去年同期為３０４﹒９２億元人幣；經
調整ＥＢＩＴＤＡ為虧損４１﹒９７億元人幣，對比去年同期為虧損３７﹒１８億元。
　　期內，集團收入１７０﹒１９億元人幣，按年升３６﹒６％；惟每月直播付費用戶平均收入
則按季放緩１１％至４６﹒１元人幣。
　　集團績後遭匯證、野村和中金下調目標價，分別為２７３元、３１６元和３５０元，仍較現
價有２５％至６０﹒２６％上漲空間。
　　現時，恆生指數報２８４９４，升８２點或升０﹒２９％，主板成交２９﹒６８億元。國企
指數報１０６６２，升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７８７０，跌６點或跌０﹒０８
％。
　　即月期指新報２８４４０，升１２３點，低水５５點。即月國指期貨報１０６４０，升３２
點，低水２３點。即月科指期貨新報７８７０，升１２點，平水。
　　上證綜合指數報３５０２，升５點或升０﹒１５％，成交７２﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５３２，升２６點或升０﹒１８％，成交８５﹒５１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　（０１０２４）　　　２１８﹒４元　　　跌５﹒９４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　７８３﹒０元　　　跌２﹒４９％
　　騰訊　　（００７００）　　　５９１﹒０元　　　升０﹒９４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２０４﹒４元　　　跌０﹒２９％

　　美團　　（０３６９０）　　　２６６﹒０元　　　跌１﹒８５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７８﹒４元　　　跌１﹒４２％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２７﹒１元　　　升１﹒６９％
　　百度　　（０９８８８）　　　１８５﹒２元　　　升０﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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