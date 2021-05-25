《異動股》快手開挫近６％，首季直播收入放緩遭多間大行削目標

《經濟通通訊社２５日專訊》快手（０１０２４）跌５﹒９４％，報２１８﹒４元，穿十天

線（２２７﹒５２元），成交約２９萬股，涉資６３１６萬元，主動買盤６８％。

快手首季虧損擴大至５７７﹒５１億元人民幣，對比去年同期為３０４﹒９２億元人幣；經

調整ＥＢＩＴＤＡ為虧損４１﹒９７億元人幣，對比去年同期為虧損３７﹒１８億元。

期內，集團收入１７０﹒１９億元人幣，按年升３６﹒６％；惟每月直播付費用戶平均收入

則按季放緩１１％至４６﹒１元人幣。

集團績後遭匯證、野村和中金下調目標價，分別為２７３元、３１６元和３５０元，仍較現

價有２５％至６０﹒２６％上漲空間。

現時，恆生指數報２８４９４，升８２點或升０﹒２９％，主板成交２９﹒６８億元。國企

指數報１０６６２，升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報７８７０，跌６點或跌０﹒０８

％。

即月期指新報２８４４０，升１２３點，低水５５點。即月國指期貨報１０６４０，升３２

點，低水２３點。即月科指期貨新報７８７０，升１２點，平水。

上證綜合指數報３５０２，升５點或升０﹒１５％，成交７２﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１４５３２，升２６點或升０﹒１８％，成交８５﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ２１８﹒４元 跌５﹒９４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ７８３﹒０元 跌２﹒４９％

騰訊 （００７００） ５９１﹒０元 升０﹒９４％

阿里巴巴（０９９８８） ２０４﹒４元 跌０﹒２９％



美團 （０３６９０） ２６６﹒０元 跌１﹒８５％

京東集團（０９６１８） ２７８﹒４元 跌１﹒４２％

小米 （０１８１０） ２７﹒１元 升１﹒６９％

百度 （０９８８８） １８５﹒２元 升０﹒６５％

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（ｎｓ）

