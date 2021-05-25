《午市前瞻》港股未見轉勢訊號，料支持位２８１００點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股表現向好，其中納指升勢於三大指數中領跑，可揚逾

１％，帶領本港科技股向好。港股今早受提振高開４９點報２８４６１點後，升幅有所擴大，半

日高位見２８８０２點，重上２０天線（約２８５０４點）與５０天線（約２８６５８點）。而

恆指早段收報２８７７０點，升３５８點或升１﹒２６％，主板成交８５２﹒５９億元。國企指

數報１０７４２點，升１０１點或升０﹒９５％。恆生科技指數報７９６７點，升９０點或升１

﹒１５％。

Ａ股兩市早段表現亦向好，上證綜合指數報３５５３點，升５５點或升１﹒６０％，成交２

８６３﹒０６億元人民幣。深證成份指數報１４７２８點，升２２１點或升１﹒５３％，成交３

２９９﹒６４億元人民幣。

重磅股普揚，騰訊（００７００）升４﹒１％，報６０９﹒５元；港交所（００３８８）升

２﹒９３％，報４６３﹒６元；友邦（０１２９９）揚１﹒５％，報１０２元；中移動（００９

４１）升０﹒４％，報５０﹒２元；建行（００９３９）走上０﹒４９％，報６﹒２１元；惟

匯控（００００５）跌０﹒３１％，報４８﹒７５元。



＊科技股向好，小米領跑科指揚近５％＊



隔晚美股納指向好，帶動科技股走高，ＡＴＭＸＪ齊揚。其中小米（０１８１０）獲重新納

入富時羅素旗下指數，而其亦將於明日公布首季業績，今早揚升４﹒８８％，報２７﹒９５元；

騰訊（００７００）升４﹒１％，報６０９﹒５元；而美團（０３６９０）亦將於本周五（２７

日）公布業績，該股今早揚升１﹒０３％，報２７３﹒８元；京東（０９６１８）走上０﹒２８

％，報２８３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）走上０﹒２％，報２０５﹒４元。

內地累計接種疫苗突破５億劑，生科股早段個別發展。康希諾（０６１８５）跌２﹒５％，

報３２７﹒４元；沛嘉醫療（０９９９６）跌２﹒０２％，報２９﹒０５元；歌禮製藥（０１６

７２）跌２﹒９％，報３﹒３５元；康方生物（０９９２６）跌１﹒３５％，報６２﹒０５元；

而基石藥業（０２６１６）升５﹒６２％，報１２﹒７８元；復星醫藥（０２１９６）升２﹒５

７％，報５９﹒８元；信達生物（０１８０１）升１％，報９０﹒７元。



＊澳門發五千元消費券賭股齊揚，美高梅揚逾２％＊



澳門昨日起向已登記的市民發放５０００元電子消費券啟動金。賭股今日現炒作，美高梅（

０２２８２）揚升２﹒２３％報１１﹒９元；新濠（００２００）升１﹒７２％，報１４﹒２２

元；永利澳門（０１１２８）走上１﹒６９％，報１３﹒２６元；銀娛（０００２７）走上１﹒

６％，報６３﹒４元；澳博（００８８０）軟１﹒２４％，報８﹒７８元；金沙（０１９２８）

升１﹒２％，報３３﹒８元。



＊彭偉新：快手貼近回調目標，持貨者不需沽＊



港股今日突破廿天線（現處２８５０４點）及五十天（現處２８６５８點），京華山一研究

部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，今日港盤主要跟隨滬深兩市向上，惟需視乎未來一至兩

日恆指能否企穩五十天線以上方可確立升勢，預期恆指支持位２８１００點，阻力位於百天線。

他觀察到現時科技股買盤強勁，內銀板塊亦錄明顯資金流入。

快手（０１０２４）首季直播業務收入按年減少１９﹒５％，績後遭多間大行下調目標價。

彭偉新表示，市場同時憂慮政府對直播帶貨的規管打擊公司盈利，雖然今日股價急插，但以１﹒

６１８倍黃金比率計現價已非常貼近１９９﹒６元的回調目標，他不鼓勵投資者沽貨。若然今日

能收企２１０元以上，反映股價已很大機會見底。（ｊｃ、ｎｓ）

