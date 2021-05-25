《美元走勢－羅明立》儲局偏鴿利股市，英鎊區間操作較適合

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８５ １０８﹒５６ １０８﹒６２

歐元╱美元 １﹒２２６０ １﹒２２１１ １﹒２２５６

英鎊╱美元 １﹒４２０５ １﹒４１５２ １﹒４２０１

美元╱瑞郎 ０﹒８９７２ ０﹒８９４１ ０﹒８９４３

美元╱港元 ７﹒７６４６ ７﹒７６２０ ７﹒７６２４

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《美元走勢》周一（２４日）無重要經濟數據公布，匯市相對平靜。多名聯儲局官員表示由

於疫情緩和激發被壓抑的消費動力，令通脹高企的情況只是暫時性。美國１０年期國債收益率曲

線繼續在近期相對低位橫行，美股三大指數則集體收漲。

英倫銀行行長貝利昨日表示，對勞工市場保持樂觀的態度，早前寬鬆的貨幣政策對於通貨膨

脹的影響是暫時的，當前無需使用負利率，對目前的貨幣政策感到滿意。英鎊美元短期支持位

１﹒４１，短期阻力位１﹒４２５０，區間操作仍然較為適合。

歐元同樣維持於１﹒２１５０－１﹒２２５０之間波動，歐洲地區及美國疫情好轉，而由於

早前歐洲疫苗接種有所落後，現時反而較多的憧憬歐洲經濟復甦可以迎頭趕上美國，因此支撐著

歐元的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４２００ １﹒４１００ １﹒４２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

