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即市新聞

25/05/2021 17:10

《美元走勢－羅明立》儲局偏鴿利股市，英鎊區間操作較適合

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８５　　　１０８﹒５６　　　１０８﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２６０　　　１﹒２２１１　　　１﹒２２５６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４２０５　　　１﹒４１５２　　　１﹒４２０１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９７２　　　０﹒８９４１　　　０﹒８９４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６４６　　　７﹒７６２０　　　７﹒７６２４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（２４日）無重要經濟數據公布，匯市相對平靜。多名聯儲局官員表示由
於疫情緩和激發被壓抑的消費動力，令通脹高企的情況只是暫時性。美國１０年期國債收益率曲
線繼續在近期相對低位橫行，美股三大指數則集體收漲。
　　英倫銀行行長貝利昨日表示，對勞工市場保持樂觀的態度，早前寬鬆的貨幣政策對於通貨膨
脹的影響是暫時的，當前無需使用負利率，對目前的貨幣政策感到滿意。英鎊美元短期支持位
１﹒４１，短期阻力位１﹒４２５０，區間操作仍然較為適合。
　　歐元同樣維持於１﹒２１５０－１﹒２２５０之間波動，歐洲地區及美國疫情好轉，而由於
早前歐洲疫苗接種有所落後，現時反而較多的憧憬歐洲經濟復甦可以迎頭趕上美國，因此支撐著
歐元的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４２００　　　１﹒４１００　　　１﹒４２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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