《美元走勢－羅明立》儲局偏鴿利股市，英鎊區間操作較適合

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０８﹒８５ １０８﹒５６ １０８﹒６２
歐元╱美元 １﹒２２６０ １﹒２２１１ １﹒２２５６
英鎊╱美元 １﹒４２０５ １﹒４１５２ １﹒４２０１
美元╱瑞郎 ０﹒８９７２ ０﹒８９４１ ０﹒８９４３
美元╱港元 ７﹒７６４６ ７﹒７６２０ ７﹒７６２４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》周一（２４日）無重要經濟數據公布，匯市相對平靜。多名聯儲局官員表示由
於疫情緩和激發被壓抑的消費動力，令通脹高企的情況只是暫時性。美國１０年期國債收益率曲
線繼續在近期相對低位橫行，美股三大指數則集體收漲。
英倫銀行行長貝利昨日表示，對勞工市場保持樂觀的態度，早前寬鬆的貨幣政策對於通貨膨
脹的影響是暫時的，當前無需使用負利率，對目前的貨幣政策感到滿意。英鎊美元短期支持位
１﹒４１，短期阻力位１﹒４２５０，區間操作仍然較為適合。
歐元同樣維持於１﹒２１５０－１﹒２２５０之間波動，歐洲地區及美國疫情好轉，而由於
早前歐洲疫苗接種有所落後，現時反而較多的憧憬歐洲經濟復甦可以迎頭趕上美國，因此支撐著
歐元的表現。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 觀 望
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４２００ １﹒４１００ １﹒４２５０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》