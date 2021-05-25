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25/05/2021 15:22

【新冠疫苗】持雙程證內地居民及合資格難民將可在港接種疫苗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府今日公布，基於公共衞生考慮，２０１９冠狀病毒病疫苗
接種計劃將覆蓋持「往來港澳通行證」並將會在香港逗留一段時間的內地居民。此外，政府亦準
備為在港的免遣返聲請人及獲聯合國難民事務高級專員署確認為難民的人士接種疫苗。
　　凡持有雙程證獲准以訪客身分逗留香港，並且無需延期也可以在逗留期限屆滿前完成接種兩
劑疫苗的訪客，可以由５月２８日開始在辦公時間內帶同雙程證及由本港入境事務處簽發的入境
標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局，由職員協助預約，以期在逗留期限內於２９間社區
疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

＊１﹒３萬名「難民」７月起可獲公帑打針＊

　　政府亦準備為在香港約１﹒３萬名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種疫
苗。政府現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向
，計劃於７月開始，安排４至６間指定疫苗接種中心，為有關人士接種疫苗，並提供翻譯服務。
　　政府發言人指，自疫苗接種計劃開展以來，政府不時收到為在港的非香港居民接種疫苗的查
詢和要求。現時約有４萬多名持有雙程證的內地居民獲准以訪客身分逗留在香港，他們當中絕大
部分是持「探親」簽注赴港探親。這些雙程證持有人會在社區逗留一段時間，從保障公共衞生角
度而言，為他們接種疫苗，除了保護他們免受感染，亦有助防止病毒在社區傳播，從而提升香港
的整體抗疫能力。（ｃｗ）

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