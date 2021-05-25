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25/05/2021 10:37

史美倫：內地在環球商品市場影響力將增加，夏季將推ＬＭＥ護照

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）主席史美倫表示，受新型冠狀病毒肺炎
影響，環球市場波動，但港交所仍保持靈活，市場仍作出貢獻，而港交所下半年的業務亦更為強
勁，當中商品是集團戰略的一大部分。港交所在２０１２年收購了倫敦金屬交易所（ＬＭＥ），
成為國際商品市場的領先參與者，亦成集團基建重要的一部分，對快速增長的亞洲市場亦相當重
要。
　　史美倫在亞洲金屬網上研討會上致辭時指，國際商品市場進入後疫情時代，在全球的轉移扮
演著重要角色，亞洲尤其是中國，對於全球商品市場的影響力將愈來愈大。集團有非常穩定的市
場平台及多元化產品，ＬＭＥ和前海聯合交易中心（ＱＭＥ）會繼續去執行港交所的商品策略，
連接中國和國際的商品市場。
　　不過，她指出，復甦的道路並不平坦，中國帶領全球經濟增長，成最重要的商品市場，提供
很大機會予環球商品行業，而集團可從中扮演連接者的角色，同時疫情改變了企業及行業營運方
式，ＬＭＥ也提供了商品數碼化交易。另一方面，可持續發展亦是關鍵之一。
　　她又指，去年ＬＭＥ公布了推進可持續發展的策略，聚焦於可持續生產、電動車等，今年
ＬＭＥ將引入新合約，以支持電動車行業及三種廢金屬（Ｓｃｒａｐ　Ｍｅｔａｌ）行業。此外
，她又提到，集團將推出「ＬＭＥ護照」，提供金屬和可持續發展方面的資料可見性，預期今年
夏天推出。（ｓｋ）

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