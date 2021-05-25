《小傳日記》五月唔窮曙光見，魚缸收企百天線

《小傳日記》比特幣回穩利好科技佬氣氛，隔晚花旗孖屐造好，加上Ａ場抽高，香江魚缸今

日一口氣重上２０天線（現處２８３０１）、５０天線（現處２８６６１點）同百天線（現處２

８８４２點）。魚缸朝早輕輕高開４９點，報２８４６１，已係全日低位，Ａ股反覆造好，推動

魚缸升幅擴至４００點，臨近午市回順。食完晏個市仍然有力再上，喺藥明生物（０２２６９）

、ＱＱ（００７００）兩大升市火車支持下，魚缸升穿上午高位（２８８０２點），之後仲愈升

愈多，高見２８９２９點，創逾三周高位之餘，距離兩萬九水平可以話係一步之遙。最終收報２

８９１０，升４９８點或升近２巴仙，主板成交１６７８﹒７０億元，大增近三成九。國企指數

報１０７９２，升１５１點或升逾１巴仙。恆生科技指數報８００４，升１２７點或升近２巴仙

。

Ａ場兩市開心走高，上證綜合指數報３５８１，升８４點或升逾２巴仙；深證成份指數報１

４８４６，升３３９點或升逾２巴仙；兩市交投顯著好轉，全日成交１００６５億人仔，較上交

易日成交急增近兩成，創今年２月２４日以來最多。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）走高逾５巴仙，報４７４﹒６銀；大象（００００

５）走上近１巴仙，報４９﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）輕跳逾１巴仙，報１０１﹒８銀。藥

明就叻仔啦，飛高近６巴仙，報１１６﹒３銀，同ＱＱ、生發發一齊推高大市近２３０點。要數

表現最差嘅藍籌，肯定係派咗成績表嘅中生製藥（０１１７７），開市爆升７巴仙後倒跌，埋單

唔見近３巴仙，報８﹒７９銀。



＊納指向上撑科指佬生猛，軟股佬出眾金蝶繼續衝＊



隔晚美股納指表現生猛，科指佬都醒神哂！睇返科指佬較強嘅有ＱＱ彈起逾４巴仙，報６１

０銀；萬國數據（０９６９８）炒高近５巴仙，報７０銀。而當中手機佬舜宇（０２３８２）升

上逾３巴仙，報１８８﹒１銀；而小米（０１８１０）獲重新納入富時羅素旗下指數，聽日亦公

布首季業績，今日開心彈起逾４巴仙，報２７﹒７５銀。

而科指中ＳａａＳ佬都開心走上，金蝶（００２６８）表現出眾領跑彈起近一成，報２９﹒

２５銀；微盟（０２０１３）配股後獲資金追捧，成功突破廿天線（約１６﹒２９銀）彈起逾５

巴仙，報１６﹒９銀；明源雲（００９０９）飛上逾５巴仙，報３９﹒４銀；金軟（０３８８８

）炒高逾３巴仙，報５８﹒８５銀；中軟（００３５４）作為華為合作夥伴今日受捧升高逾一成

，報９﹒７５銀。



＊三不已澄清教育回頭擰，內房再調控物管要驚恐＊



有內媒噚晚發消息，指神州要求培訓機構暑期不可開課，教育培訓機構不可上市，同教育培

訓機構不可發放廣告的「三不」政策。教育佬今朝曾經跌低。不過之後阿爺澄清消息不實！令教

育佬有返啲起色。新東方在線（０１７９７）炒高近２巴仙，報１２﹒２８銀；睿見（０６０６

８）彈起逾１巴仙，報２﹒５２銀；不過部分教育佬都要走低。希望教育（０１７６５）唔見近

４巴仙，報２﹒３６銀；成實教育（０１５６５）插水４巴仙，報１﹒２銀。

內房方面今日就有加碼調控，廣州出現學區房太多問題，所以禁開發商誇大宣傳教育配套。

睇返相關物管佬走勢較弱！雅生活（０３３１９）插水近３巴仙，報３７﹒４銀；奧園健康（０

３６６２）唔見逾２巴仙，報５﹒２５銀；碧桂園服務（０６０９８）插水逾２巴仙，報７８﹒

１５銀。請請！



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