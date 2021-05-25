《真知灼見－溫灼培》人民幣升值如何衝擊美股？

《真知灼見》面對全球商品價格大幅上漲，中國作為原料進口大國，這對中國經濟發展十分

不利。這可從中國４月份生產物價指數按年比大升６﹒８％（３月為４﹒４％）有所反映。正為

此因，近期引起不少投資者猜測人行或會容忍一定程度上的人民幣匯價升值以遏抑入口價格。雖

然中國人民銀行副行長劉國強很快作出反擊，指人行未來會繼續保持人民幣匯價穩定（大致意思

），但自踏入本周，人民幣兌美元、歐元及日圓均見上揚。



或許大家會想，人民幣匯率上升可不利於中國出口，人民幣升不一定對中國有利。但由於現

今不少新興市場仍面對著疫情衝擊（尤其印度），生產線未能完全回復，使不少訂單轉到中國去

。所以如在這時候容許人民幣有限度升值對中國似乎是利大於弊。



筆者不想深入探討究竟人行是否願意讓人民幣升值。只想研究，一旦人民幣升值，不論是否

因人行默許，還是只單純因美元整體匯率轉弱，其對美國金融市場所可能帶來的衝擊。一點必須

明白，美國４月份以消費物價指數衡量的年通脹率已是高企４﹒２％。中國作為世界工廠，當人

民幣匯價升，可想像全球消費品價格將會隨之上漲。屆時美國的通脹將如何？



假若美國一旦面對嚴峻通脹，聯儲局將只有兩個選項。首個選項是加息或減少買債。但以現

今美國較去年２月疫前仍失去８２０萬份職位，如聯儲局現今便收緊貨幣政策，美國經濟以至美

股又能否承受呢？而拜登政府還可按原定計劃把企業稅由２１％增至２８％嗎？這或會打亂美國

經濟復甦步伐。聯儲局第二個選項是維持現狀，繼續不承認通脹存在，指通脹只屬短暫性。但這

做法會有風險，就是當通脹變得愈來愈嚴重，如當市場一旦不再信任聯儲局，這可能會導致市場

大舉拋售美元，並為美國帶來通脹的惡性循環。兩者基本上最終也會不利於美股。美國現今始終

是全球最大經濟體。如美股一旦失去支持，料全球股市亦難獨善其身。所以建議大家投資者要密

切注視往後人民幣匯價走向以釐定全球投資的大方向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（

筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

