  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2021 16:47

《真知灼見－溫灼培》人民幣升值如何衝擊美股？

　　《真知灼見》面對全球商品價格大幅上漲，中國作為原料進口大國，這對中國經濟發展十分
不利。這可從中國４月份生產物價指數按年比大升６﹒８％（３月為４﹒４％）有所反映。正為
此因，近期引起不少投資者猜測人行或會容忍一定程度上的人民幣匯價升值以遏抑入口價格。雖
然中國人民銀行副行長劉國強很快作出反擊，指人行未來會繼續保持人民幣匯價穩定（大致意思
），但自踏入本周，人民幣兌美元、歐元及日圓均見上揚。

　　或許大家會想，人民幣匯率上升可不利於中國出口，人民幣升不一定對中國有利。但由於現
今不少新興市場仍面對著疫情衝擊（尤其印度），生產線未能完全回復，使不少訂單轉到中國去
。所以如在這時候容許人民幣有限度升值對中國似乎是利大於弊。
　
　　筆者不想深入探討究竟人行是否願意讓人民幣升值。只想研究，一旦人民幣升值，不論是否
因人行默許，還是只單純因美元整體匯率轉弱，其對美國金融市場所可能帶來的衝擊。一點必須
明白，美國４月份以消費物價指數衡量的年通脹率已是高企４﹒２％。中國作為世界工廠，當人
民幣匯價升，可想像全球消費品價格將會隨之上漲。屆時美國的通脹將如何？
　
　　假若美國一旦面對嚴峻通脹，聯儲局將只有兩個選項。首個選項是加息或減少買債。但以現
今美國較去年２月疫前仍失去８２０萬份職位，如聯儲局現今便收緊貨幣政策，美國經濟以至美
股又能否承受呢？而拜登政府還可按原定計劃把企業稅由２１％增至２８％嗎？這或會打亂美國
經濟復甦步伐。聯儲局第二個選項是維持現狀，繼續不承認通脹存在，指通脹只屬短暫性。但這
做法會有風險，就是當通脹變得愈來愈嚴重，如當市場一旦不再信任聯儲局，這可能會導致市場
大舉拋售美元，並為美國帶來通脹的惡性循環。兩者基本上最終也會不利於美股。美國現今始終
是全球最大經濟體。如美股一旦失去支持，料全球股市亦難獨善其身。所以建議大家投資者要密
切注視往後人民幣匯價走向以釐定全球投資的大方向。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》（
筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/05/2021
【港交所新CEO】歐冠昇：香港在中國金融市場開放扮演重要角色
板塊分析25/05/2021
首季先拔頭籌　網易盡吸海外玩家
剖析天下25/05/2021
中國經濟復甦　後續還看消費
香港要聞25/05/2021
【新冠肺炎】林鄭：回港易轉軚非因外面壓力　內地無定出通關標準
中國故事25/05/2021
【橫店特寫】遊人入戲　文旅融合　橫店的產業新路
FOCUS25/05/2021
【FOCUS】薩默斯再唱聯儲對台　流動性水浸Taper近了?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金