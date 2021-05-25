《匯海澤言－葉澤恆》料美元短期仍偏軟，疫情未見擴散或利好英鎊

《匯海澤言》美國聯儲局公布了４月份議息會議詳細紀錄顯示，局內有委員認為可以待美國

經濟持續復甦後，才開始討論減少買債計劃。但由於４月份的就業數據令委員感到失望，故局方

未有於會議上作出深入討論。有委員認為，通脹上升屬短期性的。背後的理據是，相信隨著供應

鏈恢復生產的同時，需求亦會因為價格上升而減少，結果會令物價隨後回落。

另一方面，溫和派民主黨議員憂慮加稅計劃，可能影響美國經濟復甦。再加上，共和黨議員

早已表明全面反對加稅方案，故拜登政府能否再通過大規模刺激經濟方案，實在存有疑問。一旦

有關方案通過的時間延後，或拜登政府最終再縮減刺激經濟方案的規模，可能令美國經濟增長的

幅度較預期低，物價的升幅亦會受到限制。在這情況下，難怪美國十年債息近期未見進一步上升

。

因此，預料美匯指數短期仍反覆偏軟，暫時在８９﹒５至９０﹒５之間上落。至於美匯指數

能否轉強，筆者相信要等待重量級的聯儲局官員，表明局方將於短期內討論縮表，才可能帶動美

元出現反彈，但升幅可能一般。



＊疫情放緩利好英國經濟，料可利好英鎊表現＊



英倫銀行行長貝利向國會提交年度報告指，央行認為英國的通脹上升，主要是由於油價及基

數效應問題，對中期通脹的影響不大。但報告補充，會非常仔細研究通脹走勢，需要時會調整政

策立場。貝利估計，英國的通脹可能會升穿央行的目標水平，但之後會逐步回落，故認為通脹是

短期性的。

英國的房地產市場持續擴張，３月份的房價同比創下近１４年以來的最大升幅，主要是由於

封鎖期間個人及家庭希望找尋更大的生活空間，與及政府在疫情期間推出支持樓市措施。雖然近

期有印度變種病毒傳入英國，但在局部地區收緊防疫措施後，似乎疫情未見有大規模的爆發，反

映英國仍有可能於６月份進行最後一個階段的經濟重啟，有利當地經濟復甦。

技術上，英鎊兌美元的ＭＡＣＤ有所回落，但ＲＳＩ仍於高位運行。因此，投資者可考慮當

英鎊兌美元於１﹒４０５０買英鎊，目標１﹒４２５０，跌穿１﹒３９５０止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

