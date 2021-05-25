中港股市勁揚，恒指飆４９８點報２８９１０突破三均線



《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數齊揚，當中納指漲逾１％領跑，本港科技股

同樣向好。港股今早高開４９點報２８４６１，已為全日低位，Ａ場在外資積極入市下強勢向上

，加上美股期貨於亞洲時段續升，帶動港股升幅擴大，恆指最多飆５１６點，報２８９２９，一

舉升穿２０天（約２８５１１）及５０天線（約２８６６１），並一度突破百天線（約

２８８４２），港股最終收報２８９１０，升４９８點或升１﹒７５％，企上三均線收市，主板

成交１６７８﹒７０億元，大增３８﹒９％。國企指數報１０７９２，升１５１點或升

１﹒４２％。恆生科技指數報８００４，升１２７點或升１﹒６２％，重上八千關。

Ａ股兩市顯著向好，上證綜指報３５８１，升８４點或升２﹒４％，盤中高見３５８４，創

今年２月２５日以來最高；深證成指報１４８４６，升３３９點或升２﹒３４％；兩市外資流入

刷新歷史新高，全日成交１００６５億人幣，較上交易日成交急增１９﹒５％，創今年２月２４

日以來最多。

重磅股普揚，港交所（００３８８）主席史美倫料業務發展勢頭仍強勁，港所飆５﹒３７％

，報４７４﹒６元；Ａ場內險股集體抽升，友邦（０１２９９）跟漲１﹒３％，報１０１﹒８元

；匯控（００００５）升０﹒６１％，報４９﹒２元；建行（００９３９）升１﹒２９％，報

６﹒２６元。

焦點藍籌方面，國家衛健委公布內地累計報接種新冠苗突破５億劑次，藥明（０２２６９）

抽升５﹒９２％，報１１６﹒３元，為本日最佳藍籌；大和指中生製藥（０１１７７）管理層對

今年最高收入指引或令市場失望，股價挫２﹒８７％，報８﹒７９元，為最大跌幅藍籌。



＊科技股回勇，騰訊升逾４％破廿天線＊



北水今日加大流入，全日錄南向北水淨入逾７８億元，騰訊（００７００）昨獲北水力掃

１０﹒５億元，今日彈４﹒１８％，報６１０元；美團（０３６９０）將於周五（２８日）公布

業績，今漲２﹒０７％，報２７６﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒４９％，報２０６元

；京東集團（０９６１８）旗下京東物流（０２６１８）招股傳超額逾７００倍，京東漲

０﹒９２％，報２８５元；明日放榜的小米（０１８１０）獲重新納入富時羅素旗下指數，全日

抽升４﹒１３％，報２７﹒７５元。

隔晚美股納指向好，亦帶動部分二線科技股走高，微盟（０２０１３）低位配股及發換股債

集資，全日反升５﹒２３％，報１６﹒９元；百度（０９８８８）升１﹒８５％，報１８７﹒４

元；網易（０９９９９）旗下《洪荒文明》遊戲版號獲批，全日漲０﹒６１％，報１８０﹒９元

；惟快手（０１０２４）績後遭多間大行削目標，首季虧損擴大且直播收入放緩，股價插

１１﹒４６％，報２０５﹒６元；嗶哩嗶哩（０９６２６）亦軟０﹒８１％，報７９６﹒５元。



＊網上謠傳北京推三不政策，新東方在線倒升近２％＊

網傳北京市海淀區教委擬最晚７月底推出「假期不讓上課」、「培訓機構不讓上市」、「不

讓做廣告」等「三不」政策。然而當局再澄清相關消息不實，並非海淀區教委官方發布，龍頭教

育股早盤插低後倒升。新東方在線（０１７９７）升１﹒８２％，報１２﹒２８元；思考樂

（０１７６９）彈４﹒５８％，報５﹒９４元；楓葉教育（０１３１７）漲０﹒６１％，報

１﹒６４元；惟希望教育（０１７６５）挫３﹒６７％，報２﹒３６元；天立（０１７７３）插

４﹒３８％，報４﹒３７元。

內地Ａ股抽高，上證指數半日重上３５００關，帶動內地券商股落鑊。中金（０３９０８）

飆１０﹒９％，報２２﹒９元；中信建投（０６０６６）彈９﹒７４％，報１０﹒１４元；招商

證券（０６０９９）升５﹒８２％，報１２元；光大證券（０６１７８）揚４﹒９７％，報

６﹒９７元；國泰君安（０２６１１）漲２﹒４６％，報１１﹒６６元。（ｐｌ）

