《鍾之日記》新官上任港所升，外資熱捧撐Ａ場

《鍾之日記》５月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



隔晚美股三大指數齊揚，當中納指漲逾１％領跑。香江魚缸今早高開４９點報２８４６１，

已為全日低位，Ａ場在外資積極入市下強勢向上，加上美股期貨於亞洲時段續升，帶動港股升幅

擴大，恆指最多飆５１６點，最終收報２８９１０，升４９８點或升１﹒７５％，主板成交

１６７８﹒７０億元，大增３８﹒９％。



＊人幣升勢再起，外資流入Ａ場創新高＊



人幣即期及離岸價格今日同創近三年新高，其中離岸價一舉升穿６﹒４元關口，信號意義重

大。面對人幣升勢再起，據《路透》引述四位消息人士稱，中國國有大行午後在市場上購買美元

，以阻止人幣即期過快升破６﹒４元這一重要心理關口。

人民幣升值，成外資入市推手，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入逾２１７億

元（人民幣．下同），超越２０１９年１１月２６日的２１４﹒３億元，刷新歷史紀錄。

受外資帶動，Ａ場今日全日成交逾萬億，１００６５億元，較上交易日成交急增１９﹒５％

，創今年２月２４日以來最多。滬綜指亦成功收復三千五，在大金融、白酒板塊、半導體、軟件

等科技股助攻下，全日高收２﹒４％，報３５８１﹒３４點，盤中高見３５８４﹒５８點，創今

年２月２５日以來最高。深成指漲２﹒３４％，創業板指亦急升２﹒７９％。



＊港交所攀升５％，喜迎新總裁＊



港交所（００３８８）新任行政總裁歐冠昇登場。他在致辭時表示，對加入港交所感到非常

榮幸和興奮，並指這是至高的榮譽，也是一份重任。他認為，在內地市場開放加快的同時，香港

扮演著非常重要角色，亦是「中國最為國際化的城市」，在內地和國際市場之間擔當連接角色，

因此香港仍能保持高度競爭力和吸引力。

早前據彭博引述消息報道，相比港交所的業務提升，董事會更著重港交所作為監管機構的角

色，而歐冠昇正正被主席史美倫賦予整肅及審視交易所文化的任務。港交所爆出賄賂醜聞後，史

美倫認為，曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，因在高度監管的大行工作過，具

備一定的能力及經驗。港交所、證監會及歐冠昇均對報道不予置評。

履新港交所的歐冠昇，身份特別，他是阿根廷人，擁有克羅地亞護照，亦有永久香港身份證

，不止「雙重國籍」，簡直「三重身份」，再次證明香港仍是多元開放國際都會。港交所今日股

價狀態極佳，全日漲５﹒４％，報４７４﹒６元；成交亦配合升幅，達４１﹒４億元，按日勁增

近３﹒７倍。



＊北京否認教育「三不」傳聞，教育股午後倒升＊



有內地教育自媒體昨晚（２４日）發放消息，指北京市海淀區教委昨日下午開會，隨着新的

「雙減政策」（即減輕學生作業負擔，減輕校外培訓負擔）和「未保法」（《中華人民共和國未

成年人保護法》）出台，最晚７月底要求培訓機構期假不允許開課，機構不得上市、不得做任何

廣告。消息拖累在美上市的教育中概股急瀉。

不過，北京海淀區教委午間澄清指，有關消息不屬實，當地於５月２３日召開工作會，對培

訓機構的收費、廣告、宣傳、資金監管、合同、疫情防控等工作再次提出要求。網傳消息屬某培

訓機構員工將其內部溝通群中部分聊天內容未經當事人許可外傳所致，但事實上該機構及當事人

並未參加當日的會議，其聊天內容是其個人分析和推測。

教育股今早一度急瀉，惟當局澄清後急速收復失地。曾急挫逾１５％的新東方

（０９９０１）一度止跌回升，該股收市時跌幅窄至０﹒１％；早段曾瀉近８％的新東方在線（

０１７９７）亦反彈１﹒８％，思考樂（０１７６９）更彈４﹒６％。



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