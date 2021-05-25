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25/05/2021 08:15

《中國要聞》５月８６款國產遊戲版號下發，騰訊網易心動在列

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家新聞出版署官網公布，２０２１年５月首批國產遊戲版號
已經下發，共８６款國產遊戲獲批。其中，２４款為休閒益智類遊戲，３款遊戲同時申報手遊和
電腦遊版號，其餘均為手遊。在此次獲批版號的遊戲中，騰訊（００７００）的《高能英雄》、
網易（０９９９９）的《洪荒文明》、心動公司（０２４００）的《籠中窺夢》、電魂網絡
（滬：６０３２５８）的《泰坦之劍》等在列。（ａｃ）

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