《中國要聞》５月８６款國產遊戲版號下發，騰訊網易心動在列

《經濟通通訊社２５日專訊》國家新聞出版署官網公布，２０２１年５月首批國產遊戲版號

已經下發，共８６款國產遊戲獲批。其中，２４款為休閒益智類遊戲，３款遊戲同時申報手遊和

電腦遊版號，其餘均為手遊。在此次獲批版號的遊戲中，騰訊（００７００）的《高能英雄》、

網易（０９９９９）的《洪荒文明》、心動公司（０２４００）的《籠中窺夢》、電魂網絡

（滬：６０３２５８）的《泰坦之劍》等在列。（ａｃ）

