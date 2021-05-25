《匯市縱橫－蕭啟洪》請綁好安全帶

《匯市縱橫》過去的一周可說是動盪的一周，事情快上快落，十分刺激。先有以色列與哈馬

斯周四（２０日）宣布停火，暫時結束在加薩造成廣泛破壞的１１天戰事。在１１天衝突中，至

少２３０名巴勒斯坦人死亡，另有逾１９００人受傷。而在以色列有１２人死亡。以軍方表示衝

突期間，哈瑪斯和其他在加薩的伊斯蘭武裝組織向以色列發射了超過４３００枚火箭，但絕大多

數都被防空系統成功攔截。快速的停戰令其對金融市場的影響得以減低。



同樣令大家心跳加速的是剛在昨天（２４日）晚上完成的英超煞科戰。大戰之前，英超３及

４哥之爭尤其激烈，車路士在戰前以６７分排在３位，利物浦以６６分排在４位及李斯特城以同

樣分數排在５位元。因首４位將可在來年取得歐聯的入場券（對球會收益至關重要），因此各隊

均會全力以赴的爭取。上半場利、李一直領先對手１球，但在臨完上半場李斯特城被對手熱刺追

平，雖然車仔落後１球但形勢仍對利、車有利。換邊後，車仔被對手維拉再入１球（落後２球）

，同時李城再度領先（２：１），這樣出線歐聯是利、李兩隊。但事情峰迴路轉，車仔變陣追回

１球，但那邊廂李城被追回１球後形勢急轉直下最終李城敗給熱刺２：４無緣歐聯！車路士出線

過程真的驚心動魄！



金融市場方面，上周比特幣的波動便成了焦點。在馬斯克接受比特幣用以購買特斯拉的電能

車並已購入比特幣後，幣價急升至６萬３千多美元的歷史新高。但在上周馬斯克突然收回接受比

特幣的消息，加上央行嚴打下，幣價急瀉了５０％並一度接近３萬美元關口。及後在馬斯克重申

並沒有拋售手上持有的比特幣後，市場才略為喘定，並一度升回４﹒２萬美元水平。但好景不常

，美國政府宣布可能對比特幣徵稅後，幣價也在周五（２１日）回落至３﹒５萬美元水平。但在

短時間內下降超過５０％及上升超過４０％，後再回落１７％，投資者確實需要一顆強壯的心臟

才可以駕馭！



大上大落的市場令筆者想起了上個月電視節目「尋人記」其中一集尋找當年炒賣郵票的少年

們。尤記得１９９７年的郵票炒風甚厲害，十元八塊的郵票、首日封可以炒至４百多元的價值，

升幅何止百倍，其實也不讓比特幣升幅專美。當然，該等郵票持有至今可能一文不值了！而比特

幣至今仍有其存在的價值。



其實，一種商品的幣值有多高還是要看其內在的價值有多大。例如郵票，發行人是政府的郵

政局，其價值可以有三種。第一為基本價值，即持有郵票可以換等值的郵遞服務。第二是收藏價

值，即因應一些重要時刻（如１９９７）或一些重大的活動而發行的郵票，能使持有人喚起活動

或當時的情懷及記憶。最後，在７０年代因訊息傳遞主要為書信郵寄，當時的郵票是普遍接受作

支付之用。但當然隨著時代進步，郵票的用途逐漸褪色，價值也隨之而大幅下降。



從郵票的經驗告訴我們，比特幣若需要維持現有價值或再上一層樓，其用途需進一步擴大或

被肯定。當中用途包括支付，即更多的商店接受以比特幣為支付途徑。廣泛接受為商品價值量度

標準，即更多的商品以比特幣來標示其價格。普遍被接受為價值儲存，即對比特幣未來的接受、

購買能力的肯定，人們願意把它作為自身儲備資產。當然最重要是信心，即比特幣不會出現可以

容易模仿（複製）及無限量供應的問題，更重要的是各國政府不會封殺。在此種種條件並未成熟

之前，估計比特幣價格仍然波動較大。讀者要投資其中，請做好市場波動的心裡準備，並綁好安

全帶！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００。



英鎊：前周建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３９００，止蝕

１﹒４３００。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

