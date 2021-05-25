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即市新聞

25/05/2021 16:23

《師傅教路－黃瑋傑》滔博「精準＋高效」數位轉型，盈利能力增加

　　《師傅教路》滔博（０６１１０）公布截至２０２１年２月２８日止年度業績，受疫情影響
，其直營門店總數同比錄得淨減少，但得益於「新增店舖的優選＋存量店舖的優化」策略和大店
策略的穩步執行，總銷售面積反而逆勢增長。同時，集團持續推進以「精準＋高效」為目的數位
字轉型，令整體盈利能力實現高質量成長。

＊年度股東應佔利潤２７﹒７億人幣升約兩成＊

　　於２０２１財政年度，集團實現收入３６０﹒０９億元人民幣，同比增長６﹒９％；經營利
潤為３９﹒８９億元人民幣，增長２０﹒８％；股東應佔利潤為２７﹒７億元人民幣，增長２０
﹒３％。於今年２月２８日，集團營運８００６家直營店舖網絡，覆蓋全國１至７線的超過３５
０個城市。集團於回顧年度新設門店７１３家和關閉門店１１０２家，令直營實體門店總數淨減
少３８９家，但毛銷售面積卻增加４﹒１％，主要由於１５０平方米及以上面積的店舖佔比持續
提升﹒其中，３００平方米以上大店數目佔比９﹒４％，較２０２０年２月２９日提升２﹒１個
百分點。
　　儘管疫情對整體零售業帶來衝擊，集團持續通過全域化消費者觸達，實現會員規模的持續突
破。於年２月２８日，集團累計註冊會員數達至４０９０萬人，較２０２０年１１月３０日增加
３６０萬人。在截至今年２月２８日的最新季度，會員貢獻的店內零售總額比例為９５﹒３％，
持續保持在較高水平。

＊建議１１﹒８元買入，目標１３﹒２元＊

　　集團繼續深化「精準＋高效」的數字化賦能，通過數字化轉型將業務營運邏輯通過數據進行
串聯及優化，將無序的信息數據化，已有結構的數據系統化，已有的系統智能化，形成更為高效
的閉環。面對疫情下主力消費場景的快速切換，集團在原有基於門店的在線社群基礎上，加快了
包括小程式和離店開單等各項數字化工具的靈活應用，並持續分析與疊代。新開通的滔米和旗艦
店功能，進一步延展了優質商品與服務的觸達邊界，靈活且快速地滿足消費者需求。建議買入價
１１﹒８元，目標１３﹒２元，止蝕位１１元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述
股票）

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