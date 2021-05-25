《師傅教路－黃瑋傑》滔博「精準＋高效」數位轉型，盈利能力增加

《師傅教路》滔博（０６１１０）公布截至２０２１年２月２８日止年度業績，受疫情影響

，其直營門店總數同比錄得淨減少，但得益於「新增店舖的優選＋存量店舖的優化」策略和大店

策略的穩步執行，總銷售面積反而逆勢增長。同時，集團持續推進以「精準＋高效」為目的數位

字轉型，令整體盈利能力實現高質量成長。



＊年度股東應佔利潤２７﹒７億人幣升約兩成＊



於２０２１財政年度，集團實現收入３６０﹒０９億元人民幣，同比增長６﹒９％；經營利

潤為３９﹒８９億元人民幣，增長２０﹒８％；股東應佔利潤為２７﹒７億元人民幣，增長２０

﹒３％。於今年２月２８日，集團營運８００６家直營店舖網絡，覆蓋全國１至７線的超過３５

０個城市。集團於回顧年度新設門店７１３家和關閉門店１１０２家，令直營實體門店總數淨減

少３８９家，但毛銷售面積卻增加４﹒１％，主要由於１５０平方米及以上面積的店舖佔比持續

提升﹒其中，３００平方米以上大店數目佔比９﹒４％，較２０２０年２月２９日提升２﹒１個

百分點。

儘管疫情對整體零售業帶來衝擊，集團持續通過全域化消費者觸達，實現會員規模的持續突

破。於年２月２８日，集團累計註冊會員數達至４０９０萬人，較２０２０年１１月３０日增加

３６０萬人。在截至今年２月２８日的最新季度，會員貢獻的店內零售總額比例為９５﹒３％，

持續保持在較高水平。



＊建議１１﹒８元買入，目標１３﹒２元＊



集團繼續深化「精準＋高效」的數字化賦能，通過數字化轉型將業務營運邏輯通過數據進行

串聯及優化，將無序的信息數據化，已有結構的數據系統化，已有的系統智能化，形成更為高效

的閉環。面對疫情下主力消費場景的快速切換，集團在原有基於門店的在線社群基礎上，加快了

包括小程式和離店開單等各項數字化工具的靈活應用，並持續分析與疊代。新開通的滔米和旗艦

店功能，進一步延展了優質商品與服務的觸達邊界，靈活且快速地滿足消費者需求。建議買入價

１１﹒８元，目標１３﹒２元，止蝕位１１元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述

股票）

