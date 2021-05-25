《股壇解碼－戴名》美股後勁成疑；建溢集團（０６３８）頓失依靠

《股壇解碼》上周末三大ＰＭＩ指數閃亮登場，５月份的製造業，服務業和綜合指數都遠超

市場預期，美國經濟復甦強勁，加上食品、能源、金屬、日用品等等的價格持續上漲，部分有投

票權的行長大放鷹派言論，但鮑威爾的不加息言論支持美股向好，雖然掌舵人的不加息言論成為

美股的無形之手，但投資者要留意一點是鮑威爾最近在經濟問題上一直強調加息不是唯一辦法，

當中是否暗示閂水喉的日子即將來臨。



＊左右為難＊



日本的疫情亦每況愈下，奧運會能否如期舉行還是不確定，但國內反對聲音愈來愈大，日本

政府現在是左右為難，順從民意就要冒奧運會基建項目投資泡湯的風險，逆民意的就可能給自己

的政治前途埋下炸彈，畢竟停辦奧運會是必輸的局面，舉辦的話還有翻身的可能，停辦對日本經

濟的打擊將是難以估計，相信當權者還是會兵行險著如期舉辦奧運會；台灣疫情急轉直下，感染

人數不斷增加給人感覺源頭堵截方面有點無能為力，亞洲各國（除中國外）都相繼出現新一輪疫

情爆發，相信短期內資金將從亞洲區流入歐美。



＊割肉求存＊



之前提及中央收緊對銀行房貸的監管，最近深圳的房價已經出現賣家叫價轉軟的情況，就以

福田的小區房為例，某小區房價由去年的９萬多一平方下跌至６萬多，龍華的也由去年的６萬多

一平方下跌至４萬多，跌幅在３０％左右，值得留意的是一般首期都在４０％，某些人更可能需

要５０％，現在以市場價七折放盤，可以肯定是但求脫身的舉動。再參考近期阿里拍賣網上的一

套深圳國城花園的拍賣結果，該房的最終成交價為２２０６萬元，對比２月初同一戶型狂減

６６２萬元。下跌幅度約２３％，由於是拍賣價的關係，原業主明顯是沒有能力償還房貸而被拍

賣，再看這房的首期也不是一個小數目，相信這情況在中產階級或小富家庭之間不是偶然事件，

既然ＧＤＰ佔比最大的房價表現如此，那ＧＤＰ增長部分必然落在物價上面，可想而知通漲幅度

有多大，中央的政策將會越管越嚴，利率亦必將攀升，後市的經濟表現偏向負面。



＊靜觀其變＊



上周恆指走勢是有點一步到位的感覺，上周二（１８日）輕微裂口高開後便牛皮靠穩，由於

臨近期指結算日，恆指短期走勢應該變化不大。牛熊證街貨維持在６７：３３水平，整體走向仍

然看好，相信升勢要在結算日後再展開。



＊股票簡評＊



建溢集團（００６３８）主要從事設計、製造、銷售電器和電子產品、摩打驅動產品、其他

製造業務以及房地產發展。集團在２０１８╱１９年度的營收約４２億，２０１９╱２０年度的

營收已下跌至稍超３１億的地步，截至２０２０年９月為止６個月的營收只有約１４億不到，預

計全年營收受疫情影響下將不超過２４億，但建溢集團在今年剩下的日子相信經營上會更困難，

集團於５月４日發出通告，宣布與旗下電器及電子產品分類的一名重要客戶達成協定，集團將於

今年底（１２月３１日）前完成該客戶於今年５月３１日或之前已接納的訂單，據資料顯示該重

要客戶為ｉＲｏｂｏｔ，參考ｉＲｏｂｏｔ過去幾年對建溢集團的營收貢獻，２０１９財政年度

ｉＲｏｂｏｔ佔集團當時來自外界客戶的分類收益總額（３２億）七成以上，２０２０財政年度

相關業務量下降至佔來自外界客戶的分類收益（２２億）七成以下，相關業務在兩個年度內的營

收差額約１０億，撇除其他客觀因素，相信單單ｉＲｏｂｏｔ就減少了６億的訂單，假設建溢集

團在今年下半年完全失去ｉＲｏｂｏｔ的訂單，預計全年營收將不超過２５億，純利將大幅倒退

最少３０％，加上集團手頭現金只有約３億，但銀行欠款超過６億，在國內收緊貸款的大環境下

，建溢集團有可能會面臨銀行ｃａｌｌ ｌｏａｎ的情況，這些都是對股價不利的地方，投資者

不宜因市盈率偏低而貿然買入，待股價跌穿０﹒７元後可考慮投機性買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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