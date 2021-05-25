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25/05/2021 15:33

【新冠肺炎】本港新增兩宗源頭不明本地個案，涉巴籍地盤工及菲傭

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至５月２５日零時零分，本港新
增兩宗新冠肺炎確診個案，兩宗個案均為源頭不明的本地個案，至今本港個案累計１１８３６宗
（包括１１８３５宗確診個案和一宗疑似個案）。

＊染疫巴籍男在將軍澳　藍田隧道地盤工作＊

　　第一宗源頭不明的本地個案涉及一名４３歲巴基斯坦籍男子（個案編號：１１８３５）。他
於今年３月１６日由巴基斯坦返港，於３月１６日至４月５日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行
檢疫。檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。他是一名地盤工人，於合約編號ＮＥ╱
２０１５╱０１──將軍澳　藍田隧道　主隧道及相關工程的地盤工作。他於５月９日到社區檢
測中心進行檢測，結果為陰性，其後於５月２３日到設於荃灣蕙荃體育館的社區檢測中心進行定
期檢測並確診。病人沒有病徵。

＊確診菲傭曾到訪馬鞍山公園＊

　　另一宗源頭不明的本地個案涉及一名３７歲菲律賓籍女子（個案編號：１１８３６）。她是
一名家庭傭工，於今年３月２０日由菲律賓抵港，３月２０日至４月１０日期間於北角華美達盛
景酒店進行檢疫。檢疫完成後在僱主位於西貢大洞禾寮村的住所居住。她遵從強制檢測公告，於
５月９日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性；其後於５月２２日到設於馬鞍山體育館的社區
檢測中心進行檢測並確診。
　　衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有Ｎ５０１Ｙ變異病毒株及Ｅ４８４Ｋ
變異基因，但沒有帶有Ｌ４５２Ｒ變異基因。病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。根
據病人提供的資料，她曾於４月３０日及５月１１日前往入境事務處火炭辦事處，於５月９日及
５月１６日到訪其親戚位於馬鞍山海典居第八座的居所，亦曾於５月１日、５月２日和５月２３
日到訪馬鞍山公園。
　　過去１４天（５月１１日至２４日）累計報告２３宗個案，包括六宗本地個案（其中三宗源
頭不明）和一宗可能本地個案。（ｃｌ）

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