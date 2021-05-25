《日入而息》港交所稱下半年業務強，人幣三年高，港股飆４９８點

《今天重點》﹡港交所（００３８８）新任行政總裁歐冠昇稱非常榮幸加入港交所，對經濟

復甦感樂觀；稱香港是內地最國際化城市，料保持競爭力；史美倫稱內地在

環球商品市場影響力將增加，夏季將推ＬＭＥ護照

﹡林鄭月娥稱廣東省回港易屬內部自我調整，非因外部壓力；稱內地沒有訂通

關標準，考慮讓公務員打針後放假

﹡持雙程證內地居民及合資格難民將可在港接種疫苗

﹡香港政治風險增，首次在亞洲區彈性指數排名遭新加坡超越

﹡本港新增兩宗源頭不明本地個案，涉巴籍地盤工及菲傭



《即日市況》﹡中港股市勁揚，恆指飆４９８點報２８９１０突破三均線



《深滬股市》﹡外資流入２１７億創新高，滬指收漲２﹒４％成交萬億



《美元匯價》﹡儲局偏鴿利股市，英鎊區間操作較適合；歐元最新報１﹒２２４８╱

５１，日圓最新報１０８﹒９４╱９６



《公司業績》﹡聯眾國際（０６８９９）美國附屬ＡＥＳＥ首季淨虧損收窄至３３３﹒６７

萬美元

﹡ＺＣ ＴＥＣＨ（０８５１１）全年盈轉虧蝕逾３３３萬，不派息

﹡金山軟件（０３８８８）首季純利按年升１７﹒６倍至１﹒１７億人幣



《公司資訊》﹡成都高速（０１７８５）附屬簽訂瀝青採購合同及三方協議

﹡匯控（００００５）發行５０億美元優先無抵押票據

﹡港交所（００３８８）新任行政總裁歐冠昇稱非常榮幸加入港交所，對經濟

復甦感樂觀；稱香港是內地最國際化城市，料保持競爭力

﹡招商局商業房託（０１５０３）料次季出租率有改善，未來數年逐步注入三

物業

﹡國泰航空（００２９３）３名機艙服務員涉收賄助買員工優惠機票，轉介區

院６月再訊

﹡中國石化集團將推首個綠氫煉化項目，擬明年投產年產量一萬噸

﹡英恆科技（０１７６０）與賽靈思發布自動駕駛域控制器開源計劃

﹡嘉里建設（００６８３）嘉里置業杭州出售兩公寓單位，涉７１５１萬人幣

﹡工商銀行（０１３９８）工銀理財獲准與高盛資產管理合作籌建合資理財公

司

﹡朗生醫藥（００５０３）擬以大宗交易或集中競價方式減持全部司太立股份

﹡ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）暫停營運馬來西亞兩間生產廠房



《神州民企》﹡旭光高新材料（０００６７）復牌及開始新股買賣將延遲至７月１６日



《中國要聞》﹡官媒評論打擊挖礦抑壓虛幣炒作，但可能推高挖礦收益

﹡易綱與中國銀行業協會外資銀行代表團座談

﹡人行等六部門發布金融支持新型農業經營主體發展意見

﹡上海支持資管機構開展離岸證券投資、離岸基金業務

﹡發改委深化價格機制改革，完善能源資源價格形成機制

﹡北京海淀區教委表示教育機構暑期不許開課等消息不實

﹡李克強稱防範大宗商品價格上漲加劇通脹影響群眾生活

﹡上海鋼聯牽手新交所推上海螺紋鋼掉期，月底上線

﹡上海年內將新增１萬個公共充電樁

﹡網絡直播營銷管理辦法今起正式實施

﹡新西蘭外長表示與中國關係惡化只是時間問題；新西蘭籲出口商多元發展，

中國稱願充實全面夥伴關係

﹡上交所同日終止２６個ＡＢＳ項目，涉逾１５３６人幣



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％三連揚，報１６５９５點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱區議員辭職情況穩定後再安排宣誓；稱港台總編輯按約章行使職

能，不作補充

﹡史美倫稱內地在環球商品市場影響力將增加，夏季將推ＬＭＥ護照

﹡許正宇稱本港金融市場以強韌方式應對疫情，籲市民接種疫苗

﹡消息指醫療報告指反修例期間右眼受傷女子眼球無爆裂

﹡支聯會就六四燭光集會晤警方，籲盡快發不反對通知書

﹡梁凌杰死因研訊，陪審團退庭商議３種死亡結論

﹡陳茂波稱本屆政府投放逾千億於創科見成效，全力發展港深創科園；稱政府

在醫療科技等方面全力發展港深創科園

﹡沙田警司「海港Ｓｉｒ」陳凱港被捕，涉嫌串謀詐騙

﹡倉務員用雷射筆射警判囚三個月，今撤上訴即時服刑

﹡深股通額度全日用６４億元，陸股通淨流入２１７億；滬股通額度全日用近

３３７億，陸股通淨流入刷新高

﹡李百全稱嚴肅跟進《議事論事》製作團隊涉違反機制

﹡梁凌杰死因庭，陪審團一致裁定死於不幸

﹡傳德意志銀行由倫敦調離百名銀行家，涉企業金融部門

﹡李百全稱港台將改善投訴處理機制，加強透明度及問責性

﹡政府擬就自動駕駛車輛運作設新發牌制度，目標明年提交草案

﹡黃國英料中港股市表現受壓，看好美股部署半導體上游設備商等股份

﹡貝殼稱遭市監總局調查為舊聞，美股盤前跌幅急縮至２％

﹡西灣河開槍案，辯方指將爭議公眾利益豁免權

﹡疫苗中心聘請１７２５名旅遊界人士，至今運作暢順

﹡香港政治風險增，首次在亞洲區彈性指數排名遭新加坡超越



《新冠肺炎》﹡「回港易」今起按內地疫情分級名單，豁免強檢安排

﹡澳門男子外遊返澳後確診，已打兩劑國藥疫苗

﹡林鄭月娥稱廣東省回港易屬內部自我調整，非因外部壓力；稱內地沒有訂通

關標準，考慮讓公務員打針後放假

﹡入境處火炭辦事處暫停服務，檢測不確定菲傭曾到訪

﹡白宮新聞秘書未否認中國武漢病毒研究所情報報告

﹡官涌接種中心護士帶病毒，郭寶賢指不涉及程序問題

﹡何栢良贊成按衛健委名單釐定回港易，倡降打針年齡

﹡業界料「公海遊」需時兩個月準備，船公司開始訂泊位

﹡持雙程證內地居民及合資格難民將可在港接種疫苗

﹡入境處火炭辦事處完成消毒檢測工作，明日恢復服務

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