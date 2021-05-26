《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３１２．４６ 跌 ８１．５２點╱０．２４％
標普５００ ４１８８．１３ 跌 ８．９２點╱０．２１％
納斯達克 １３６５７．１７ 跌 ４．００點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７０２９．７９ 跌 ２１．８０點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １５４６５．０９ 升 ２７．５８點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６３９０．２７ 跌 １８．２２點╱０．２８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８０，歐元兌美元１．２２４８
26/05/2021 07:46
《日出而作》美股三指輕微收跌，聯儲堅稱通脹是暫時性
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３１２．４６ 跌 ８１．５２點╱０．２４％
標普５００ ４１８８．１３ 跌 ８．９２點╱０．２１％
納斯達克 １３６５７．１７ 跌 ４．００點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７０２９．７９ 跌 ２１．８０點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １５４６５．０９ 升 ２７．５８點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６３９０．２７ 跌 １８．２２點╱０．２８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８０，歐元兌美元１．２２４８
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