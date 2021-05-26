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即市新聞

26/05/2021 07:50

《華爾街內望》市場關注通脹前景，美債息續軟，美股道指跌８１點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》市場繼續試圖評估通脹前景，美國債息持續走軟，美股周二（
２５日）微跌。
　　道指跌８１點或０﹒２４％，報３４３１２點。標指跌８點或０﹒２１％，報４１８８點。
納指跌４點或０﹒０３％，報１３６５７點。
　　聯儲局官員繼續淡化不斷上漲的物價壓力，副主席克拉里達表明即使通脹急升，儲局亦可以
在不讓經濟復甦脫軌下作出遏制，而市場仍對通脹的上漲速度和前景感到擔憂。
　　財政部標售６００億美元兩年期國債，得標利率為０﹒１５２％，衡量需求程度的投標倍數
為２﹒７４，高於平均水平。
　　指標十年期國債收益率跌４﹒１個基點，報１﹒５６７２％，曾跌至１﹒５６４％，創本月
中旬以來最低。三十年期債息跌３﹒６個基點，報２﹒２６５４％，曾觸及本月初以來最低
２﹒２６３％。兩年期債息跌不足１個基點，報０﹒１４５３％。
　　板塊方面，能源股下跌，埃克森美孚２﹒２６％，有傳貝萊德支持對沖基金Ｅｎｇｉｎｅ　
Ｎｏ﹒　１幾名候選人加入董事會。地產股上漲，美國上月新屋銷售下降，因為房屋供應緊張導
致價格飆升，而消費者信心幾乎沒有變化，接近上月高位。
　　航空股上漲，美國聯合航空、夏威夷航空發布樂觀的流量和機票銷售預期，推動股價分別漲
１﹒５％和３﹒５９％。波音漲１﹒３９％，飛機租賃公司ＳＭＢＣ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　
Ｃａｐｉｔａｌ同意再購買１４部７３７　ＭＡＸ客機。
　　電動車初創公司Ｌｏｒｄｓｔｏｗｎ　Ｍｏｔｏｒｓ挫７﹒４５％，公司表示今年其
Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ卡車產量將僅為早前預期的一半，並需要額外資金來執行計劃。（ａｌ）

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