《華爾街內望》市場關注通脹前景，美債息續軟，美股道指跌８１點

《經濟通通訊社２６日專訊》市場繼續試圖評估通脹前景，美國債息持續走軟，美股周二（

２５日）微跌。

道指跌８１點或０﹒２４％，報３４３１２點。標指跌８點或０﹒２１％，報４１８８點。

納指跌４點或０﹒０３％，報１３６５７點。

聯儲局官員繼續淡化不斷上漲的物價壓力，副主席克拉里達表明即使通脹急升，儲局亦可以

在不讓經濟復甦脫軌下作出遏制，而市場仍對通脹的上漲速度和前景感到擔憂。

財政部標售６００億美元兩年期國債，得標利率為０﹒１５２％，衡量需求程度的投標倍數

為２﹒７４，高於平均水平。

指標十年期國債收益率跌４﹒１個基點，報１﹒５６７２％，曾跌至１﹒５６４％，創本月

中旬以來最低。三十年期債息跌３﹒６個基點，報２﹒２６５４％，曾觸及本月初以來最低

２﹒２６３％。兩年期債息跌不足１個基點，報０﹒１４５３％。

板塊方面，能源股下跌，埃克森美孚２﹒２６％，有傳貝萊德支持對沖基金Ｅｎｇｉｎｅ

Ｎｏ﹒ １幾名候選人加入董事會。地產股上漲，美國上月新屋銷售下降，因為房屋供應緊張導

致價格飆升，而消費者信心幾乎沒有變化，接近上月高位。

航空股上漲，美國聯合航空、夏威夷航空發布樂觀的流量和機票銷售預期，推動股價分別漲

１﹒５％和３﹒５９％。波音漲１﹒３９％，飛機租賃公司ＳＭＢＣ Ａｖｉａｔｉｏｎ

Ｃａｐｉｔａｌ同意再購買１４部７３７ ＭＡＸ客機。

電動車初創公司Ｌｏｒｄｓｔｏｗｎ Ｍｏｔｏｒｓ挫７﹒４５％，公司表示今年其

Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ卡車產量將僅為早前預期的一半，並需要額外資金來執行計劃。（ａｌ）

