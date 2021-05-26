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26/05/2021 12:04

《出旗制勝－麥穎儀》美團將放榜，權重升大行料有被動資金流入

　　《出旗制勝》上證及深證上日（２５日）分別升２﹒４％同１﹒９％，港股同樣造好，恆指
高開後反覆向上，收報２８９１１點，全日升４９９點，升穿１００天？及見１０日高位。大市
成交金額上升至１６７９億。恆指今早（２６日）承接上日升勢高開１４５點，重上２９０００
點之上。
　　恆指上周五（２１日）公布季檢結果，美團（０３６９０）佔恆生指數權重將由４﹒２８％
提升至７﹒７１％，有大行預料或有被動資金流入。北水資金流方面，美團為周一（２４日）淨
流出金額最多的個股，錄得近４﹒８億淨流出。而周二（２５日）則有近５億北水淨流入，為港
股通淨流入金額中排名第五位的個股。另外，國內頒發首批無人配送車上路資質，共３家企業獲
批，美團為其中一家。美團將於本周五（２８日）公布業績。繼續看好並欲於業績前作好倉部署
的投資者，或可留意美團購２２０３１，行使價３１９﹒０８元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅
４８﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２９日到期。
　　此外，有報道指，一度火熱的社區團購近日從「供不應求」變得「門前冷落」，甚至面臨訂
單下滑、用戶流失的危機。一些社區團購平台的區域供應商訂單環比降幅達七成。有大行下調美
團目標價至３７４元，料首季經調整虧損３７億人民幣。投資者如認為美團股價短期內有回調壓
力，或可留意美團沽２３６４４，行使價２２２﹒０２元，實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅
４７﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月３０日到期。
　　騰訊（００７００）上周四（２０日）業績公布後股價未達市場預期，一度低見５７６﹒５
元低位。但本周重拾升勢重上６００元之上之餘，上日更升超過４％，報６１０元，並升穿
２００天移動平均線。今早（２６日）騰訊繼續造好高開２﹒４％，報６２４﹒５元高位。北水
資金流方面，騰訊連續兩日成為淨流入最多個股，周一、二分別有近１０﹒５億及３１﹒９億淨
流入。看好後市或可留意騰訊購２３１５２，行使價７２８元，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅
３４﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年１０月２８日到期。相反看淡或可留意騰訊沽
１５６９７，行使價５２５元，實際槓桿４﹒９倍，引伸波幅３０﹒４％，換股比率５００兌１
，２０２２年４月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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