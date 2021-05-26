《缸邊隨筆－石鏡泉》不是通脹是水浸呀！

《缸邊隨筆》前晚（２４日）美股升，昨日（２５日）港股升，其中一個原因謂是，阿爺出

手壓炒賣，通脹有望放緩，故可以不憂加息，股遂升。但筆者相信這個觀察和分析，是搭錯車，

今時市升，是水浸，而這水浸在三至六個月之後，會帶來息升，水多而息要升！是，且看下文。



周一，筆者文《由通脹到收水》，提出美儲局今時每月買１２００億美元的美債和美樓房抵

押債券，導致兩件事：



（１）市場上可供買的美債和美樓房抵押債券，已被美儲局買得七七八八，這跟日本相若，

日央行到無債可買時，就買日股ＥＴＦ，故近月日股升。



（２）原由美金融機構持有的美債和美樓房抵押債券被美儲局買去後，美金融機構便水浸，

但就沒有了任何的實質資產，德國的銀行便拒賣自己手上的債券，因為光揸現金「錢」，即是不

投資，尤其是錢不能收息時。



當金融市場上大大水浸時，會出現甚麼事？



銀行可以將錢留在自己夾萬，但一做報表，就出現個現金過多，投資過少的不應該現象，怎

辦？華爾街人是很聰明的，尤其是做乾坤大挪移的呃人動作，華爾街的銀行家將錢借（存）予美

儲局，名義上，錢借出去了，便是投資，不過美儲局根本不用你這錢嘛，而且間間銀行都借（存

）予美儲局，美儲局就只付你零息。



各位，筆者雖不是美儲局，但相信大家都相信我不會走佬，大家不妨每日都存錢入我戶口，

明天原額取回，但你不能收我利息（或我不會付你利息），即是零息交易，你制唔制？唔使問你

都唔制，不過華爾街人制噃。



＊華爾街人存錢收零息＊



５月２０日華爾街人將３５１１﹒２１億美元存入美儲局，收零息。５月２４日華爾街人將

３９４９﹒４１億美元存入美儲局，又是收零息。



美儲局仍講會每月買債１２００億美元，至２０２２年，如不變，將會使華爾街多了逾１萬

億美元，但這還是小數。



美國政府做大花筒，要搞不少大計嘛，按美國政府的預算辦公室ＣＢＯ估計，到２０５１年

，美國國債會增增增，這些國債是需要美儲局去買入部分的，計算當是要買入３０％的美國國債

計，美儲局的資產要由今時的８萬億（ＱＥ前是１萬億而已），在２０２３年會增至９萬億，到

２０５０年會增至４０萬億。



２０５０年，２０２３年或許是太遠了，就估計至今年年底吧！按目前美儲局的買債和市場

的能耐，估計市場會每周有３００億新水入市，在未來兩三個月，這美國銀行界存在美儲局的錢

會不止限於零息，而是會變為負利率，一如歐、日一樣，市場會怎樣了，我估會好好玩囉（即可

以好大劑），點好玩（大劑）法？筆者無能力去估，因為這是美元前所未之見過的。



硬要我估，將是美股升、期貨升、金升、美匯跌、美息跌，一直到有日美儲局要出手：提早

停止減少買債，那時市場就會有個震盪，這個停止╱減少買債會提至幾早？估會是９月卦。



各位可有考慮過這個？







＊國壽苦盡甘來？＊



昨日午市閒談推介國壽（０２６２８）。



主要業務：



主要在中國經營人壽保險、意外保險與健康保險，以及資產管理業務。



集團簡介：



股份亦在上海證券交易所上市，編號為６０１６２８。



２００３年６月在中國北京註冊成立，並於２００３年在紐約和香港兩地上市，及於

２００７年在上海上市。



提供個人人壽保險、團體人壽保險、意外險和健康險等產品與服務。集團是中國領先的個人

和團體人壽保險與年金產品、意外險和健康險供應商。



主要在中國經營以下各項業務：



（１）個人人壽保險：主要指對個人客戶的保險合同和投資合同的銷售業務，由分紅壽險業

務和非分紅壽險業務兩部分構成。分紅壽險業務主要指分紅型合同的銷售，保單持有人有權參與

分享這些合同所形成投資資產產生的紅利和死差。非分紅壽險業務主要和非分紅型產品及年金產

品的銷售有關；



（２）團體人壽保險：主要指對團體客戶的保險合同和投資合同的銷售業務，包括上述分紅

壽險業務和非分紅壽險業務；



（３）意外險和健康險：主要是指意外險和健康險合同的銷售業務；



（４）其他業務：主要指與集團公司的交易所發生的相關收入費用、聯營企業投資收益及集

團不可分配的所得稅。



業績表現：



２０２０年度，總收入增長１０﹒３％至８０４９﹒６１億元（人民幣．下同），股東應佔

溢利下跌１３﹒８％至５０２﹒６８億元。各業務概況如下：



（一）已實現淨保費收入增加７﹒９％至６０４６﹒６６億元，其中壽險業務保費收入增長

７﹒６％至４７９６億元，健康險業務上升９﹒６％至１０９０﹒９１億元，意外險業務增加６

﹒６％至１５９﹒７５億元；



（二）淨投資收益上升９﹒１％至１６２７﹒８３億元，總投資收益率及淨投資收益率分別

為５﹒３％及４﹒３４％，去年分別為５﹒２４％及４﹒６１％；



（三）於２０２０年１２月３１日，集團之投資資產為４０﹐９５５億元，較去年底增加

１４﹒６％，其中債券及定期存款分佔４１﹒９７％及１３﹒３２％；



（四）集團之內含價值為１０﹐７２１億元，較去年底增加１３﹒８％，扣除資本成本後新

業務價值為５８３﹒７３億元。綜合償付能力充足率為２６８﹒９２％，去年底為

２７６﹒５３％。



國壽２０２１年預測每股盈利為２﹒０４元，每股派息０﹒７元。而２０２２年預測每股盈

利為２﹒３元，每股派息０﹒７８元。







＊義賣普洱茶＊



昨文義賣普洱茶，款項捐贈予香港腎臟基金會，以幫助腎友，現附上電子表格：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｈｋｋｆ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱Ｔｅａ２１－Ｆｏｒｍ﹒ｐｄｆ



香港腎臟基金會是註冊慈善機構，所有經費均由社會人士捐助，請大家支持捐助洗腎服務，

善款多多益善，小小無拘。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

