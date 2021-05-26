《新股上市》網易旗下網易雲音樂傳將在港遞表，集資逾７０億元

《經濟通通訊社２６日專訊》內媒報道，網易（０９９９９）旗下網易雲音樂即將在港遞表

上市，計劃集資７０﹒３６億元，網易雲音樂未有回應。

報道指，該公司將全球發售２１３２萬股，佔總股本１０％。其中２１３﹒２萬股，即１０

％在港公開發售，每股定價最高３３０元。保薦人為中金公司、美國銀行及瑞士信貸。

目前，網易云音樂採取多元化商業模式，涉及廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務

、音樂周邊等，並嘗試過ＩＰ授權等盈利方式。

網易暫跌０﹒２８％，報１８０﹒４元。（ｎｓ）

