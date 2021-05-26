《凱文隨筆－凱文》代理人被抓，西方歇斯底里

《凱文隨筆－凱文》剛過去的星期天（２３日），歐洲發生了一件小事，一架由希臘飛往立

陶宛的民航機，被一架戰機逼降白俄羅斯，並逮捕了機上一名乘客。這種事本來就不稀奇，但歐

洲國家卻一窩蜂作出了極強烈的反應，套用俄羅斯外交部發言人的話，「是徹頭徹尾的歇斯底里

，奇怪的歇斯底里」。究其原因，就是白俄羅斯政府捉了西方聯盟的「代理人」，這種人往往有

高大上的身份，主要職責是配合西方的節奏在自己的國家搞顛覆政府活動，也許就他們所處的立

場而言，是為人民帶來民主的神聖任務，誰對誰錯永遠說不清，這是立場與意識形態的問題，如

果當中不涉及個人利益的話。美國與其歐洲盟國的元首紛紛譴責，要求馬上放人，又要制裁，又

要關閉歐盟領空，歐盟主席馮德萊恩表示，該組織的反擊將會非常嚴厲；歐盟一些成員國還形容

這是的「國家恐怖主義」罪行。



令人奇怪的是，當華為的孟晚舟好些年前途經加拿大，被美國透過美加引渡協議扣捕後，審

了幾年，荒唐的判詞盡出，包括加拿大沒有美國指控孟晚舟的罪行，但基於兩國的價值觀相同，

就繼續無止境地扣留這名「犯人」，根本也不講甚麼法律了。一直以來，沒聽到西方國家的元首

就此事譴責美國或加拿大。雍容華貴的馮德萊恩也許沒有深究，她這種雙重標準，換來的是人設

的崩坍。跟她同是名門出身、風度翩翩的美國國務卿布林肯正在訪問中東，與以色列總理內塔尼

亞胡談笑甚歡，他還維護以色列日前８０噸炸藥狂轟巴勒斯坦民居的權利（新聞片段顯示無數民

居都炸到只剩一層層的支架，與一些毀壞的傢俱），因為以色列是盟友，幹了甚麼殺人放火的事

，也不是錯。布林肯還援引猶太經典，振振有辭地說，失去一條生命就等於失去整個世界，虧他

說得出口這些話。



與這次事件相關的一則有趣的花邊新聞是，一名支持被捕「代理人」的女子在記者面前表演

「尖叫四十秒」，抗議白俄羅斯當局隨意捉人；那則新聞下的評論區有人說：「賺這種錢，真不

容易」。



西方一些國家跟美國抱團，多齷齪的事都做得出，才不管外界批評他們幾多重標準，反正靠

著美國的強大軍事力量，甚麼也不怕。前陣子炒作了一輪新疆強逼勞動與種族滅絕後，炒不出甚

麼花樣，最近兩天，又再上演武漢病毒實驗室洩漏新冠病毒的戲碼，還是由美國最頂尖的主流媒

體來獨家爆料，據報還是日本駐中國的間諜向美方提供的情報；日本人也真大量，對用原子彈轟

炸他們的美國沒有一絲的恨怨。



習近平主席與俄羅斯總統普京都是當今的強勢領袖，兩個國家目前正備受西方聯盟的猛烈施

壓；習主席曾說：「能戰方能止戰」；普京也說過：「海陸空三軍是我最堅實的盟友」，普京更

曾發出過令人驚心動魄的話：「如果這世界不需要俄羅斯，俄羅斯也不需要這世界」。中國的處

境相對被動，每天都是被西方一群虎豹豺狼騷擾，想好好的發展經濟，他們就看不順眼你有好的

日子過。



後記：中國的雜交水稻育種專家袁隆平周六（２２日）去世，袁老對世界的貢獻是解決了很

多貧窮國家的吃飯問題，他的研究成果屬遺傳育種學科，應獲得諾貝爾醫學獎，如果評審認為其

成就還夠不上那個獎，也應授其與諾貝爾和平獎吧；遺憾的是，袁老已溘然長逝，與獎無緣。朋

友一言驚醒：諾貝爾和平獎的對象是那些令世界不和平的人。

