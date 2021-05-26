《經濟通通訊社２６日專訊》小米集團（０１８１０）宣布，針對美國國防部於１月１４日
將其認定為「中國軍方公司」之事宜，昨日（２５日）美國哥倫比亞特區地方法院作出最終判決
，解除了美國國防部對其作為「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有公司
證券的全部限制。（ｐｌ）
26/05/2021 08:06
小米（１８１０）獲解除中國軍方公司認定，正式撤銷證券投資限制
《經濟通通訊社２６日專訊》小米集團（０１８１０）宣布，針對美國國防部於１月１４日
將其認定為「中國軍方公司」之事宜，昨日（２５日）美國哥倫比亞特區地方法院作出最終判決
，解除了美國國防部對其作為「中國軍方公司」的認定，正式撤銷了美國投資者購買或持有公司
證券的全部限制。（ｐｌ）
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