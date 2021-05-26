  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/05/2021 08:22

瑞聲（２０１８）發五年及十年美元債券，淨籌６﹒４億美元再融資

　　《經濟通通訊社２６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布發行債券，建議發行２０２６年
到期３億美元債券（年利率２﹒６２５厘）；及２０３１年到期３﹒５億美元債券（年利率３﹒
７５０厘），預期債券將獲穆迪評定為「Ｂａａ２」，公司將尋求債券於香港上市。
　　債券發行所得款項淨額約為６﹒４３億美元，擬用作再融資及一般公司用途。（ｐｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/05/2021
快手績後挫逾一成創新低　多家券商齊削目標價
中國故事25/05/2021
《神州經脈》外資淨流入刷新高　A場報復式彈　人幣飆至近三年高
財經熱話25/05/2021
【港交所新CEO】歐冠昇：香港在中國金融市場開放扮演重要角色
板塊分析25/05/2021
首季先拔頭籌　網易盡吸海外玩家
剖析天下25/05/2021
中國經濟復甦　後續還看消費
香港要聞25/05/2021
【新冠肺炎】林鄭：回港易轉軚非因外來壓力　內地無定出通關標準
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金