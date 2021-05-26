瑞聲（２０１８）發五年及十年美元債券，淨籌６﹒４億美元再融資

《經濟通通訊社２６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布發行債券，建議發行２０２６年

到期３億美元債券（年利率２﹒６２５厘）；及２０３１年到期３﹒５億美元債券（年利率３﹒

７５０厘），預期債券將獲穆迪評定為「Ｂａａ２」，公司將尋求債券於香港上市。

債券發行所得款項淨額約為６﹒４３億美元，擬用作再融資及一般公司用途。（ｐｌ）

