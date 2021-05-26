《經濟通通訊社２６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布發行債券，建議發行２０２６年
到期３億美元債券（年利率２﹒６２５厘）；及２０３１年到期３﹒５億美元債券（年利率３﹒
７５０厘），預期債券將獲穆迪評定為「Ｂａａ２」，公司將尋求債券於香港上市。
債券發行所得款項淨額約為６﹒４３億美元，擬用作再融資及一般公司用途。（ｐｌ）
26/05/2021 08:22
瑞聲（２０１８）發五年及十年美元債券，淨籌６﹒４億美元再融資
《經濟通通訊社２６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布發行債券，建議發行２０２６年
到期３億美元債券（年利率２﹒６２５厘）；及２０３１年到期３﹒５億美元債券（年利率３﹒
７５０厘），預期債券將獲穆迪評定為「Ｂａａ２」，公司將尋求債券於香港上市。
債券發行所得款項淨額約為６﹒４３億美元，擬用作再融資及一般公司用途。（ｐｌ）
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