港股高開１４５點重返二萬九，騰訊小米漲１％至２％

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股三大指數低收，市場關注美國通脹問題及聯儲「收水

」意向，亞洲股市今早普遍造好，日經漲１２９點，台北加權指數升２５７點，港股方面則高開

１４５點重返二萬九關口。美國國防部解除小米（０１８１０）對其作為「中國軍方公司」的認

定，正式撤銷了美國投資者購買或持有公司證券的全部限制，今早小米高開近２％；海底撈獲大

摩下調目標價至５５元，但評級由「持平」升至「增持」，股價高開３﹒７％為最佳表現藍籌。

恆生指數報２９０５６，升１４５點或升０﹒５０％，主板成交３４﹒２０億元。國企指數報１

０８３８，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８０４４，升４０點或升０﹒５０％。

其他科技股方面，新東方在線（０１７９７）升５﹒３７％，報１２﹒９４元；小米（０１

８１０）升１﹒８％，報２８﹒２５元，；金蝶（００２６８）升１﹒２％，報２９﹒６元；海

爾智家（０６６９０）升１﹒０９％，報３２﹒５５元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６１％，報４８﹒９元；港交所（００３８８）升

１﹒５６％，報４８２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒０２％。騰訊（００７０

０）升２﹒３８％，報６２４﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒６６％。建行

（００９３９）升０﹒３２％，報６﹒２８元；友邦（０１２９９）升０﹒５９％，報１０２﹒

４元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ４７﹒５０元 升３﹒７１％

騰訊 （００７００） ６２４﹒５０元 升２﹒３８％

小米 （０１８１０） ２８﹒２５元 升１﹒８０％

蒙牛 （０２３１９） ４６﹒００元 升１﹒７７％

港交所 （００３８８） ４８２﹒００元 升１﹒５６％



吉利 （００１７５） １９﹒６８元 升１﹒０３％

平保 （０２３１８） ８３﹒８５元 升１﹒０２％

阿里巴巴（０９９８８） ２０７﹒８０元 升０﹒８７％

恆安 （０１０４４） ５１﹒００元 升０﹒５９％

友邦 （０１２９９） １０２﹒４０元 升０﹒５９％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） １２﹒９４元 升５﹒３７％

騰訊 （００７００） ６２４﹒５０元 升２﹒３８％

小米 （０１８１０） ２８﹒２５元 升１﹒８０％

金蝶 （００２６８） ２９﹒６０元 升１﹒２０％

海爾智家 （０６６９０） ３２﹒５５元 升１﹒０９％



百度 （０９８８８） １８９﹒３０元 升１﹒０１％

同程藝龍 （００７８０） ２０﹒７５元 升０﹒９７％

微盟 （０２０１３） １７﹒０６元 升０﹒９５％

阿里巴巴 （０９９８８） ２０７﹒８０元 升０﹒８７％

華虹 （０１３４７） ４０﹒７０元 升０﹒７４％

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（ｕｌ）

