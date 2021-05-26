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即市新聞

26/05/2021 16:45

《盤後部署》內地股市提振，惟臨近期結日料港股２９５００遇阻力

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人幣走強，Ａ股受提振，帶動港股昨日收返百天線後，今早續
創近一個月高。恆指高開１４５點，報２９０５６，重上兩萬九，曾低見２９０２７，兩萬九有
支持。其後升幅擴大，曾飆３５１點，見２９２６１，創４月２９日以來新高。恆指收報２９１
６６，升２５５點或升０﹒８８％，主板成交減少２％至１６４２﹒９６億元。國企指數報１０
８５５，升６２點或升０﹒５８％。恆生科技指數報８０７２，升６８點或升０﹒８５％。
　　Ａ場兩市個別發展，上證綜指報３５９３，升１２點或升０﹒３４％，深證成指報１４７９
３，跌５２點或跌０﹒３６％；兩市成交９６６８億人幣，失落萬億關口，按日減少３﹒９％。

＊大摩總裁料美聯儲明年初加息，古根海姆料美股將調整一成＊

　　摩根士丹利行政總裁高聞周二（２５日）預期，美聯儲或在今年底縮減買債，明年初開始加
息，遠早於市場預期的２０２３年。美聯儲認為不會有長期通脹壓力，但通脹跡象正在上升，局
方或在經濟數據推動下不得不加息。他指新冠疫情改變市場結構，目前物價亦明顯上漲，令市場
對通脹上升有不同看法，惟他補充對美國經濟復甦充滿信心。
　　古根海姆（Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ）首席投資官Ｓｃｏｔｔ　Ｍｉｎｅｒｄ周二表示，預計
未來美國股市將修正一成，但認為標指能在較長時間內復甦。他依然看好黃金及白銀，因投資者
正尋求資產對抗通脹。另外，他料比特幣價格尚未觸底，將回落至２至３萬美元，跌幅為五成，
但由於之前出現過類似跌幅，他認為這是「長期牛市正常演變」的一部分，比特幣價格最終將達
到４０萬至６０萬美元。
　
＊港股隨Ａ股向上突破，惟期結及配股活動影響升勁＊

　　港股今日再隨內地Ａ股造好，兩日連升逾７００點收市。昨日滬深兩市成交額突破萬億元水
平，美匯走弱下人幣強勢，兩市外資流入刷新歷史新高，內地股市重拾升勁，調整期即將結束，
為港股增添上升動力。
　　惟港股臨近期結日（２８日）及月結（３１日），大戶於月尾推高指數，或僅為粉飾櫥窗，
大市情緒波動，且配股集資潮再現，不利市場資金流動，支持位於五十天線（約２８６５０），
２９５００見阻力。（ｐｌ）

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