《台股攻略－黃振宇》電子權值股表現失色，台股險守１６５００點

《台股攻略》台灣本土疫情嚴峻，防疫第３級警戒延長至６月中，雖然如此，加權指數今日

（２６日）仍能以升５０點開市，惟電子權值股表現失色，加上其後資金湧現，流向航運板塊支

撐大市，指數最終升４８點，收１６６４４點，成交金額縮減至４２５７﹒６１億元（新台幣．

下同）。

電子權值股弱勢，晶圓雙雄的台積電僅升０﹒３４％，收５８５元；聯電跌１﹒２％，收

５１﹒３元；鴻海、大立光、聯發科及矽力─ＫＹ跌０﹒１％至３﹒２％。航運板塊的貨櫃三雄

低開後領漲，萬海漲停板，收１２８元；陽明升８﹒６％，收９８﹒８元；長榮則升３﹒９％，

收８５﹒６元，其餘相關股份的四維航、榮運及慧洋─ＫＹ表現不俗，均升０﹒９％至５﹒２％

。由於疫情持續，醫療口罩需求大增，帶動醫療相關的紡織纖維板塊走強，集盛升６﹒３％，收

２６﹒１５元；力麗升２﹒５％，收１２﹒５５元；聚陽升２﹒７％，收２８３﹒５元；儒鴻升

２﹒５％，收６５０元；防疫概念股雃博、藥華藥、台微體、優盛及生華科均漲停收市，而美德

醫療─ＤＲ、毛寶及合一均升５﹒２％至６﹒６％。工業電腦廠凌華進軍航天太空及軍事應用市

場，昨日宣布推出ＣＭ５－Ｐ１０００圖形模組，是業界第一款具備輝達（ＮＶＩＤＩＡ）

Ｑｕａｄｒｏ Ｐ１０００繪圖能力的ＰＣ╱１０４嵌入式模組解決方案，適用於人工智慧

（ＡＩ）賦能之關鍵任務型應用，成為凌華高階解決方案再添生力軍。

市場仍然圍繞疫情消息，預料醫療板塊仍會有波幅炒作，而科技板塊回落，或為投資者帶來

低位吸納機會。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

