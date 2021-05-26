《古臣雙周記－古臣》博虛幣炒風再起，怕炒幣大起大落概念股可吼

《古臣雙周記》踏入「五窮月」下旬，香江魚缸雖然冇咩力水向上，但仍然未算係好「窮」

，反而加密貨幣孖屐就插到愁雲慘霧，阿臣有啲朋友前排仲瘋狂晒幣倉高呼「Ｔｏ Ｔｈｅ Ｍ

ｏｏｎ」，變到依家日日話「唔玩喇，畀返啲錢我」，認真陰功！

睇返比特幣近月表現，明明４月中旬仲高見６﹒３萬美金，結果１９號就一度觸及３萬美金

邊緣，幣價近乎腰斬！根據《巴倫周刊》估算，年頭特斯拉買入比特幣嘅均價大概係３﹒６７萬

美金，迄今帳面蝕逾１億美金。

幣價下殺主因係神州加強監管虛幣挖掘同交易，而花旗國又話一萬以上虛擬貨幣轉帳就向國

稅局呈報，加上馬斯克更一度「反轉豬肚」批評比特幣所致。

然而，阿臣認為虛幣熱潮仍未熄滅，今次大調整係上車機會。



＊長線睇好短線淡＊



今次虛幣孖屐血流成河，阿臣認為目前仍未算踏入熊市，事關加密貨幣價格波動率極高，郁

啲就可以唔見一成，之後第日收復倒升，是次比特幣唔見五成之後亦瞬間企返上４萬美金，大升

大跌之下根本就冇技術性調整呢回事。

另外，近期幣市的確異常過熱，各式各樣咩幣物幣瘋狂炒高，一旦槓桿短炒客湧現，一有少

少壞消息就人踩人，加上好多人以期貨孖展買幣，個價一有波動就會觸發斬倉盤，令幣價直插冇

水花。

不過，加密貨幣發展會挑戰主流貨幣嘅地位，各國亦紛紛加強監管，國家副總理劉鶴要求「

打擊比特幣挖礦和交易行為」，可以預計神州接下來會繼續整治虛幣，但連官媒《證券時報》都

講到明監管效果未必如預期理想，因為神州投資者往往有其他渠道炒幣，而且加強監管甚至令挖

礦收益更高，令虛幣交易不減反增，相信短期虛幣繼續因而波動，但長期就唔使睇得太淡。

撇除各國監管因素，事實上有唔少資產管理公司同對沖基金都對虛幣興趣激增，大摩高盛將

比特幣列入基金，高盛亦開設加密貨幣交易部門，花旗亦正考慮提供虛幣相關服務，標普道瓊公

司亦宣布推出多隻加密貨幣指數，虛幣理應冇咁快炒完。



＊為何買股不買幣＊



幣市近日大幅波動，但唔炒缸友仍然對呢舊「燙手山芋」非常心動，事關孖屐仍然未怯，契

媽Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ更維持預測比特幣最高炒上５０萬美金，但短期而言，幣市繼續大上

大落，心血少啲都嚇到暈。如睇好虛幣後市，想於現時入市又唔想承受太大波幅，咁部署區塊鏈

概念股都係唔錯選擇，一來又可食到加密貨幣嘅長線升幅，二來買相關概念股有分散投資多隻虛

幣嘅概念，三來買股票唔怕唔見咗虛幣條ｐｒｉｖａｔｅ ｋｅｙ，方便打理。





港股部分加密貨幣概念股：

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栢能集團（０１２６３）：顯卡生產概念股，主要從事電腦圖像顯示卡的設計及製造，為ＮＶＩ

ＤＩＡ及ＡＭＤ嘅合作夥伴。由於挖掘比特幣需要大量顯示卡，走勢與比特幣掛勾，月初以來回

調９巴仙。



歐科雲鏈（０１４９９）：區塊鏈企業概念股，近年從事區塊鏈及大數據業務，包括技術研發及

產業投資，旗下企業ＯＫＬｉｎｋ推出多款區塊鏈瀏覽器，涵蓋各加密貨幣，月初迄今回調三成

九！



火幣科技（０１６１１）：虛擬資產平台股，提供電源和電子零件的代工生產及電子製造服務外

，現積極發展區塊鏈生態系統及虛擬資產生態系統，月初迄今回調三成三！



美圖（０１３５７）：虛幣投資股，近期積極購入虛擬貨幣，暫累計買入價值約１億美金的虛幣

，月初迄今回調一成七！

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一眾概念股中，火幣（０１６１１）業務與虛幣表現最相關，但國務院加強平台企業金融活

動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，旗下火幣商城決定暫停為內地用戶提供挖礦業務，成個風

險車埋嚟，加上前排升勢咁急都係要避一避。

上述幾隻虛幣股，栢能（０１２６３）明顯響今次幣市崩盤中算企得穩，回調幅度少於一成

，加上佢因為賣顯卡先同虛幣扯上關係，旗下索泰顯卡出哂名拎嚟挖礦，神州嚴打挖礦賣礦機，

但好難禁賣顯卡呢樣挖幣必用，但亦係生活常用品嘅Ｐｒｏｄｕｃｔ，監管風險較低，滿足到阿

臣又想食加密貨幣長線升幅，又唔想短期股價瘋狂波動嘅目標。

另外栢能估值低，以昨日（２５日）收市市值１４﹒３５億計，除以佢今年全年盈利中位數

４﹒５億，市盈率（ＰＥ）先得３﹒１８倍，相比美股礦卡中概股走勢非常落後，有好大上升空

間。

阿臣決定等柏能再回多少少再吼入，百天線（３﹒６銀左右）買，等幣市再起上５蚊不是夢

，但插多過兩成見２﹒８銀就要止蝕。





表列阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４８５﹒００ ４８５００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒８０ ９１６００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２９０﹒００ ２９０００

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２２﹒９０ ４５８００

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒４０ １０８００

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ２９﹒０５ ２９０５０

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １６﹒６２ １６６２０

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股票市值 ： ２７１３７０元

剩餘現金 ： １７９９元

組合淨值 ： ２７３１６９元

組合本月收益表現： ＋３﹒８％（截至上月底止組合淨值：２６３１５０元）

組合累計收益表現： ＋１６０﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至５月２６日上午１１時正

