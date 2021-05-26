《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ四月份二連升續溫和受控

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年４月份結合３月份同比跌轉升，成二

連升，同樣因居住、交通和通信、衣著等項目皆回升所致，惟整體物價仍穩定於相當低水平，有

利促進居民在穩就業、增收入的環境底下加強消費意欲，推動國民經濟穩中有進地提質發展。國

家採取「國內大循環」、「國內外雙循環」配合需求側和供給側的策略，使經濟今年會提速上升

。



＊豬隻存欄量明顯增加料豬肉續減價＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２１年４月份同比增長

０﹒９％，較對上一個月增加０﹒５個百分點，連同３月份跌轉升０﹒４％，形成連續兩個月的

上升態勢，確認止住２月份及１月份同比分別下降０﹒２％與０﹒３％之態，但此數相對於

２０２０年４月所升的４﹒３％少增凡３﹒４個百分點之普，可見通脹率稍升而通貨續受到控制

，不用過份「憂疑」甚至「驚懼」。

與３月份的情況大致相若，ＣＰＩ於４月份之升，很主要受到（甲）非食品大類之壓，相關

分類指數於２０２１年４月份同比上升１﹒３％，較３月份的０﹒７％環比提高０﹒６個百分點

，而２月份及１月份的同比則分別回落０﹒２％及０﹒８％，因非食品類中的（１）衣著分類指

數於４月份升０﹒２％，（２）居住分類指數升０﹒４％和（３）交通及通信分類指數升

４﹒９％所致。暫非憂。

需要指出的，是ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，保持穩定：於２０２１

年４月份持平於３月份同比下降的０﹒７％，連同２月份跌０﹒２％成三連跌，對通脹率即

ＣＰＩ有減壓的重大作用，因食品煙酒分類指數於４月份持平於３月份同比略升０﹒１％之態，

和對ＣＰＩ的影響是上升０﹒０２個百分點，產生十分重大的穩定作用。

特別是（一）禽肉主分類指數於２０２１年４月份同比回落１０﹒３％，相對於２０２０年

同期仍飆升６６﹒７％，對ＣＰＩ的影響由增２﹒９７個百分點轉跌０﹒４４個百分點，確實大

有不可同日而語之概。此因豬肉分類指數於２０２１年４月同比大跌２１﹒４％，影響ＣＰＩ是

回落０﹒４９個百分點，ＣＰＩ於是月份則上升０﹒９％；反觀２０２０年４月則上升

９６﹒９％和對ＣＰＩ的影響是推高２﹒３６個百分點，佔ＣＰＩ的３﹒３％升幅約７１﹒５％

，可見以豬肉主的畜肉價格變異對通貨脹膨有十分重大的影響。

連同豬肉分類指數於２０２１年３月份同比下跌１８﹒４％，和２及１月份分別回落

１４﹒９％及３﹒９％，已形成七連跌之態，確認扭轉兩年多以來大增之況。豬肉價增長持續放

緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：生豬存欄量於２０２１年３月末為４﹒１５９５

億頭，同比增長２９﹒５％，其中能繁殖母豬存欄量４３１８萬頭增２７﹒７％，相信豬肉的未

來供應能滿足市場的需求，對通脹控制和民生皆為佳訊。

期內的牛肉分類指數上升４﹒１％，略高於３月份的３﹒３％，羊肉分類指數的升幅由上月

的８﹒２％提升９﹒４％，對畜肉主分類指數的影響相當較微。



＊居住交通通信衣著皆跌轉稍升暫非憂＊



對通脹續受控有利好影響的，為（二）鮮菜，價格由增幅明顯放緩轉略跌，分類指數於

２０２１年４月份同比下跌１﹒３％，更扭轉３月份同比僅升０﹒２％，甚至２月份同比升

３﹒３％和１月份增１０﹒９％，對ＣＰＩ的影響回落０﹒０３個百分點。此可在一定程度意味

鮮菜的種植，在２０２１年一季度的情況有明顯改善。

同樣有上升趨勢者，有：糧食增１﹒１％、鮮果升２﹒７％、蛋類升６﹒８％和水產品增

１１﹒３％，均可以接受。

中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增量的力

量，而ＣＰＩ續受控，會是一個很正面的支持力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

