《異動股》阿里健康績後回吐近２％，全年虧轉賺３﹒５億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里健康（００２４１）開跌１﹒６％，報２１﹒５元，成交

約４２萬股，涉資９１２萬元。

集團截至３月３１日止年度純利約３﹒４９億元人民幣，去年度則虧損６５９萬元人民幣。

期內收入約１５５億元人民幣，毛利約３６億元人民幣，分別升近６２％和逾６２％，主因期內

醫藥電商平台業務及醫藥自營業務強勁表現。其電商平台業務ＧＭＶ同比加速增長４７﹒５％，

以「阿里健康」品牌運營的自營藥房藥品收入佔比提升至６４﹒８％，藥品收入同比加速增長８

６﹒１％。該集團經調整後利潤淨額６﹒３１億元人民幣，同比增長１﹒９８倍。

現時，恆生指數報２９０５６，升１４５點或升０﹒５０％，主板成交３４﹒２０億元。國

企指數報１０８３８，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８０４４，升４０點或升０﹒

５０％。

即月期指新報２９００５，升１１１點，低水５１點。即月國指期貨報１０７９６，升２８

點，低水４３點。即月科指期貨新報８０３７，升２４點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ２１﹒５０元 跌１﹒６０％

阿里巴巴（０９９８８） ２０７﹒８０元 升０﹒８７％

阿里影業（０１０６０） １﹒０２元 無升跌

高鑫 （０６８０８） ５﹒８９元 無升跌

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（ｎｓ）

