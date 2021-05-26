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26/05/2021 09:23

《異動股》阿里健康績後回吐近２％，全年虧轉賺３﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》阿里健康（００２４１）開跌１﹒６％，報２１﹒５元，成交
約４２萬股，涉資９１２萬元。
　　集團截至３月３１日止年度純利約３﹒４９億元人民幣，去年度則虧損６５９萬元人民幣。
期內收入約１５５億元人民幣，毛利約３６億元人民幣，分別升近６２％和逾６２％，主因期內
醫藥電商平台業務及醫藥自營業務強勁表現。其電商平台業務ＧＭＶ同比加速增長４７﹒５％，
以「阿里健康」品牌運營的自營藥房藥品收入佔比提升至６４﹒８％，藥品收入同比加速增長８
６﹒１％。該集團經調整後利潤淨額６﹒３１億元人民幣，同比增長１﹒９８倍。
　　現時，恆生指數報２９０５６，升１４５點或升０﹒５０％，主板成交３４﹒２０億元。國
企指數報１０８３８，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８０４４，升４０點或升０﹒
５０％。
　　即月期指新報２９００５，升１１１點，低水５１點。即月國指期貨報１０７９６，升２８
點，低水４３點。即月科指期貨新報８０３７，升２４點，低水１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　２１﹒５０元　　　跌１﹒６０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２０７﹒８０元　　　升０﹒８７％
　　阿里影業（０１０６０）　　　　１﹒０２元　　　無升跌
　　高鑫　　（０６８０８）　　　　５﹒８９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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