《異動股》小米（１８１０）開漲近２％，獲美法院撤銷投資限制

《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）開升１﹒８％，報２８﹒２５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅６％。該股成交約２９４萬股，涉資８３１８萬元。

小米公布，美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，解除美國國防部對於小米「中國軍方

公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有本公司證券的全部限制。美國國防部於今年１月

１４日將小米認定為「中國軍方公司」。

另外，小米將於今日公布首季業績。

現時，恆生指數報２９０５６，升１４５點或升０﹒５０％，主板成交３４﹒２０億元。國

企指數報１０８３８，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８０４４，升４０點或升０﹒

５０％。

即月期指新報２９０３９，升１４５點，低水１７點。即月國指期貨報１０８０９，升４１

點，低水３０點。即月科指期貨新報８０６４，升５１點，高水１６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２８﹒２５元 升１﹒８０％

騰訊 （００７００） ６２４﹒５０元 升２﹒３８％

美團 （０３６９０） ２７７﹒２０元 升０﹒２２％

京東集團（０９６１８） ２８６﹒００元 升０﹒３５％

阿里巴巴（０９９８８） ２０７﹒８０元 升０﹒８７％

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（ｃａ）

