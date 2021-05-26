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即市新聞

26/05/2021 09:24

《異動股》小米（１８１０）開漲近２％，獲美法院撤銷投資限制

　　《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）開升１﹒８％，報２８﹒２５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅６％。該股成交約２９４萬股，涉資８３１８萬元。
　　小米公布，美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，解除美國國防部對於小米「中國軍方
公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有本公司證券的全部限制。美國國防部於今年１月
１４日將小米認定為「中國軍方公司」。
　　另外，小米將於今日公布首季業績。
　　現時，恆生指數報２９０５６，升１４５點或升０﹒５０％，主板成交３４﹒２０億元。國
企指數報１０８３８，升４６點或升０﹒４３％。恆生科技指數報８０４４，升４０點或升０﹒
５０％。
　　即月期指新報２９０３９，升１４５點，低水１７點。即月國指期貨報１０８０９，升４１
點，低水３０點。即月科指期貨新報８０６４，升５１點，高水１６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　２８﹒２５元　　　升１﹒８０％
　　騰訊　　（００７００）　　６２４﹒５０元　　　升２﹒３８％
　　美團　　（０３６９０）　　２７７﹒２０元　　　升０﹒２２％
　　京東集團（０９６１８）　　２８６﹒００元　　　升０﹒３５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２０７﹒８０元　　　升０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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