  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/05/2021 09:44

《中資異動》車股現炒作，長汽獲北水加持領跑升近８％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》汽車股現炒作，其中長汽（０２３３３）領跑行業現價升７﹒
９９％，報２２﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒１７％。該股成交約１７
７４萬股，涉資３﹒９５億元。現升破五十天線（２１﹒２４５元）。
　　參考經濟通ＨＶ２報價系統，現時淨買入最多券商為北水代表之一的中國投資信息，反映北
水支持力較強。
　　而Ａ股（滬：６０１６３３）現價３８﹒４９元人民幣，升３﹒１９元人民幣，或升９﹒０
４％，成交８﹒７６億元人民幣，涉及２３０５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０８﹒５１％。
　　而其他車股方面，吉利（００１７５）升３﹒９５％，報２０﹒２５元；比亞迪（０１２１
１）升３﹒０９％，報１７６﹒６元；雅迪（０１５８５）升２﹒４６％，報１８﹒３２元；五
菱（００３０５）升２﹒２１％，報１﹒８５元；東風（００４８９）升１﹒３７％，報７﹒４
１元；天能（００８１９）升１﹒２％，報１３﹒４６元。
　　現時，恆生指數報２９０８０點，升１７０點或升０﹒５９％，主板成交１７０﹒７１億元
。國企指數報１０８４８點，升５５點或升０﹒５２％。恆生科技指數報８０１４點，升９點或
升０﹒１２％。
　　即月期指新報２９０４１，升１４７點，低水４０點。即月國指期貨報１０８２０，升５２
點，低水２９點。即月科指期貨新報８０１４，升１點，７９０張。
　　上證綜合指數報３５９２點，升１１點或升０﹒３２％，成交６８８﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８１５點，跌３０點或跌０﹒２１％，成交７１６﹒４５億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽　　（０２３３３）　　　２２﹒３０元　　　升７﹒９９％
　　吉利　　（００１７５）　　　２０﹒２５元　　　升３﹒９５％
　　比亞迪　（０１２１１）　　１７６﹒６０元　　　升３﹒０９％
　　雅迪　　（０１５８５）　　　１８﹒３２元　　　升２﹒４６％
　　五菱　　（００３０５）　　　　１﹒８５元　　　升２﹒２１％

　　東風　　（００４８９）　　　　７﹒４１元　　　升１﹒３７％
　　天能　　（００８１９）　　　１３﹒４６元　　　升１﹒２０％
　　恆大汽車（００７０８）　　　４１﹒２０元　　　跌１﹒３２％
　　美東　　（０１２６８）　　　４０﹒１０元　　　跌０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/05/2021
快手績後挫逾一成創新低　多家券商齊削目標價
中國故事25/05/2021
《神州經脈》外資淨流入刷新高　A場報復式彈　人幣飆至近三年高
財經熱話25/05/2021
【港交所新CEO】歐冠昇：香港在中國金融市場開放扮演重要角色
板塊分析25/05/2021
首季先拔頭籌　網易盡吸海外玩家
剖析天下25/05/2021
中國經濟復甦　後續還看消費
香港要聞25/05/2021
【新冠肺炎】林鄭：回港易轉軚非因外來壓力　內地無定出通關標準
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金