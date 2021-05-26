《中資異動》車股現炒作，長汽獲北水加持領跑升近８％

《經濟通通訊社２６日專訊》汽車股現炒作，其中長汽（０２３３３）領跑行業現價升７﹒

９９％，報２２﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒１７％。該股成交約１７

７４萬股，涉資３﹒９５億元。現升破五十天線（２１﹒２４５元）。

參考經濟通ＨＶ２報價系統，現時淨買入最多券商為北水代表之一的中國投資信息，反映北

水支持力較強。

而Ａ股（滬：６０１６３３）現價３８﹒４９元人民幣，升３﹒１９元人民幣，或升９﹒０

４％，成交８﹒７６億元人民幣，涉及２３０５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０８﹒５１％。

而其他車股方面，吉利（００１７５）升３﹒９５％，報２０﹒２５元；比亞迪（０１２１

１）升３﹒０９％，報１７６﹒６元；雅迪（０１５８５）升２﹒４６％，報１８﹒３２元；五

菱（００３０５）升２﹒２１％，報１﹒８５元；東風（００４８９）升１﹒３７％，報７﹒４

１元；天能（００８１９）升１﹒２％，報１３﹒４６元。

現時，恆生指數報２９０８０點，升１７０點或升０﹒５９％，主板成交１７０﹒７１億元

。國企指數報１０８４８點，升５５點或升０﹒５２％。恆生科技指數報８０１４點，升９點或

升０﹒１２％。

即月期指新報２９０４１，升１４７點，低水４０點。即月國指期貨報１０８２０，升５２

點，低水２９點。即月科指期貨新報８０１４，升１點，７９０張。

上證綜合指數報３５９２點，升１１點或升０﹒３２％，成交６８８﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１４８１５點，跌３０點或跌０﹒２１％，成交７１６﹒４５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長汽 （０２３３３） ２２﹒３０元 升７﹒９９％

吉利 （００１７５） ２０﹒２５元 升３﹒９５％

比亞迪 （０１２１１） １７６﹒６０元 升３﹒０９％

雅迪 （０１５８５） １８﹒３２元 升２﹒４６％

五菱 （００３０５） １﹒８５元 升２﹒２１％



東風 （００４８９） ７﹒４１元 升１﹒３７％

天能 （００８１９） １３﹒４６元 升１﹒２０％

恆大汽車（００７０８） ４１﹒２０元 跌１﹒３２％

美東 （０１２６８） ４０﹒１０元 跌０﹒６２％

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（ｊｃ）

