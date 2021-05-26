《午市前瞻》若人民幣持續強勢將有利港股，短線阻力位２８８７０

《經濟通通訊社２６日專訊》市場仍然在評估美國通脹狀況，入市態度較為審慎，美股周二

先升後回，道指回吐８１點。恆指高開１４５點，報２９０５６，重上兩萬九，暫時見最多升２

５５點，高見２９１６６，見近一個月高位後升幅收窄至１１７點，低見２９０２７，兩萬九有

支持。之後發力走高，曾飆２６３點，見２９１７４點，創４月２９日以來新高。恆生指數半日

收報２９１１７，升２０６點或升０﹒７１％，主板成交８５７﹒３４億元。國企指數報１０８

４９，升５６點或升０﹒５２％。恆生科技指數報８０６８，升６４點或升０﹒８０％。

即月期指新報２９０８９，升１９５點，低水２８點。即月國指期貨報１０８２５，升５７

點，低水２４點。即月科指期貨新報８０６９，升５６點，低水１０點。

內地股市昨日顯著造好，今早個別走，上證綜合指數報３５９１，升１０點或升０﹒２９％

，成交３００８﹒０１億元人民幣。深證成份指數報１４７７２，跌７３點或跌０﹒５０％，成

交３３６７﹒６９億元人民幣。

重磅股方面，本港金融股逆市偏軟，友邦（０１２９９）高開後倒跌，半日無升跌，報１０

１﹒８元。匯控（００００５）跌０﹒５１％，報４８﹒９５元；恆生（０００１１）破頂高見

１６３元後倒跌０﹒６８％，報１６１﹒３元。港交所（００３８８）今早高見４９０元，半日

升１﹒６％，報４８２﹒２元。濠賭股造好，藍籌股銀娛（０００２７）升３﹒３８％，報６５

﹒７５元；金沙（０１９２８）升３﹒０８％，報３５﹒１元。

海底撈（０６８６２）獲摩根士丹利將投資評級上調至「增持」，目標價５５元，股價今早

升４﹒６９％，報４７﹒９５元，為半日表現最好藍籌。阿里健康（００２４１）上財年業績差

過預期，拖累股價一度插８﹒５％，低見２０元，半日仍挫６﹒８６％，報２０﹒３５元，暫為

表現最差藍籌。



＊快手曾破底低見１９８﹒５元＊



騰訊（００７００）昨日領漲大市，今日升１﹒３１％，報６１８元；阿里巴巴（０９９８

８）升０﹒９７％，報２０８元。美團（０３６９０）周五公布季績，升２﹒９６％，報２８４

﹒８元。小米（０１８１０）獲美法院撤銷投資限制，加上今日出季續，升０﹒７２％，報２７

﹒９５元。綜合券商預測，小米首季收入預期介乎６７６億至８００億元人民幣，平均數為７４

７億元人民幣，按年增長５０％。季績公布後被大行降目標價的快手（０１０２４），今早未止

跌曾質穿２００元關低見１９８﹒５元，半日跌０﹒２９％，報２０５元。

波羅的海乾散貨指數連升四日後，上日回吐２﹒５％，收２８０９，拖累航運股逆市下跌，

中遠海控（０１９１９）挫７％，報１４﹒８８元。海豐國際（０１３０８）降４﹒１１％，報

２５﹒６５元；太平洋航運（０２３４３）跌３﹒９％，報２﹒７１元；東方海外（００３１６

）下滑２﹒１８％，報９５﹒３元。



＊採納Ａ股股票期權激勵計畫，長汽一度飆近一成＊



汽車股造好，長汽（０２３３３）採納Ａ股股票期權激勵計畫。公司擬向激勵對象授予約３

﹒９７億份股票期權，其中首次授予約３﹒１８億份，預留７９４２﹒００萬份。首次授予股票

期權的行權價格為每股３３﹒５６元人民幣，即滿足行權條件後，激勵對象獲授的每份股票期權

可以每股３３﹒５６元的價格購買１股公司股票升逾７％。長汽升６﹒０５％，報２１﹒９元。

藍籌新貴比亞迪（０１２１１）升１﹒７５％，報１７４﹒３元；吉利（００１７５）升１﹒１

３％，報１９﹒７元；雅迪（０１５８５）升４﹒０３％，報１８﹒６元。



＊麥嘉嘉：看好小米首季表現，印度疫情利淡因素未顯現＊



港股連升兩日造好，半日收企兩萬九。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》

表示，Ａ股由周一開始出現技術上突破，人民幣強勢，外資流入Ａ股，有利港股表現。港股阻力

位於今年３月１８日高位２９５９６點，支持位於百天線（２８８７０點），若失守該位置，支

持位將下移至五十天線（２８６５５點）。她預期人民幣強勢下，港股金融、劵商、內險、內銀

板塊有支持。

阿里健康（００２４１）全年虧轉盈，收入和毛利均有逾六成升幅，績後股價卻見明顯回吐

。麥嘉嘉表示劵商對集團未來能否維持高速增長抱有懷疑，料其股價或下試去年１１月１０日低

位１８﹒５元，投資者不必急於撈底。

小米（０１８１０）今日收市後公布首季業績，她指該行預期集團期內表現不俗，惟認為晶

片短缺問題和印度疫情導致的銷量下挫，將會在第二和第三季的業績中反映。（ｃａ、ｎｓ）

