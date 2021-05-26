《美元走勢－羅明立》美元疲弱有助非美進一步上試高位

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒７２ １０８﹒７２ １０８﹒８７

歐元╱美元 １﹒２２４２ １﹒２２４２ １﹒２２５６

英鎊╱美元 １﹒４１４１ １﹒４１４１ １﹒４１５２

美元╱瑞郎 ０﹒８９４３ ０﹒８９４３ ０﹒８９５２

美元╱港元 ７﹒７６１２ ７﹒７６１２ ７﹒７６１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國聯儲局副主席表示美聯儲可能在即將召開的會議上開始討論如何縮減資產

購買規模，但關鍵仍然要視乎經濟數據。隨著各國經濟逐漸恢復，刺激措施可能會相應減少。他

認為現時是暫時性通脹，但如上行壓力持續，可能要採取行動應對。周二（２５日）公布的新屋

銷售及消費者信心指數都有回落且不及預期。１０年期美國國債債收益率創兩周新低，美匯指數

亦創四個月以來新低。市場似乎仍然相信聯儲局基本立場會維持貨幣政策不變。



歐洲最大經濟體德國第一季度ＧＤＰ終值萎縮擴大至－１﹒８％，但５月ＩＦＯ商業景氣指

數則升至９９﹒２，現狀及預期指數皆好於預期。對復甦前景樂觀似乎是近期主流意見，歐元在

１﹒２２以上窄幅上落，美元疲弱有助非美進一步上試高位。即市支持１﹒２２００。新西蘭央

行今日議息後維持利率不變，但就表示加息時間可能提早至２０２２年下半年，是繼加拿大後又

一主要經濟體央行表示可能提前加息。紐元初步阻力０﹒７３００╱２０，突破的話可上望

０﹒７３８０甚至０﹒７４５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２２５ １﹒２３３０ １﹒２１８０

英鎊╱美元 買入英磅 １﹒２２２５ １﹒２３３０ １﹒２１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

