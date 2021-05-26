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26/05/2021 12:13

《新股上市》傳京東物流一手中籤率８％，認購３００手始穩獲一手

　　《經濟通通訊社２６日專訊》京東物流（０２６１８）將於本周五（２８日）上市，據報該
股一手中籤率為８％，認購３００手始穩獲一手。
　　京東物流獲超過１３６萬人認購，公開發售超額認購７１５倍，凍結資金５７３１億元。由
於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由３％增至９％。該股擬以招股價
中下限的每股４０﹒３６元定價，集資近２４６億元。（ｃｗ）

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