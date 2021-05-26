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26/05/2021 18:13

【小米業績】小米首季純利升２﹒６倍，經調整淨利潤升１﹒６４倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》小米集團（０１８１０）公布截至２０２１年３月３１日止首
季業績，集團純利７７﹒９３億元（人民幣．下同），按年升２﹒６倍；每股基本盈利
０﹒３１１元。以非通用會計準則計算，集團首季經調整淨利潤６０﹒６９億元，按年升
１﹒６４倍，勝預期。期內總收入及經調整淨利潤均創單季度歷史新高。
　　期內，集團收入７６８﹒８２億元，按年升５４﹒７％；毛利１４１﹒６１億元，按年升
８７﹒４％。（ｃｗ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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