《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述銷售文件報道示，碧桂園（０２００７）尋求以每股
８元至８﹒１８元，出售９８００萬股易居企業（０２０４８）股份，套現約７﹒８４億元至８
﹒０２億元。
每股作價較易居企業今日收市價９﹒２４元，折讓１１﹒５％至１３﹒４％。（ｃｌ）
26/05/2021 17:17
碧桂園擬配售易居企業股份套現逾７﹒８億元
《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述銷售文件報道示，碧桂園（０２００７）尋求以每股
８元至８﹒１８元，出售９８００萬股易居企業（０２０４８）股份，套現約７﹒８４億元至８
﹒０２億元。
每股作價較易居企業今日收市價９﹒２４元，折讓１１﹒５％至１３﹒４％。（ｃｌ）
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