碧桂園擬配售易居企業股份套現逾７﹒８億元

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述銷售文件報道示，碧桂園（０２００７）尋求以每股

８元至８﹒１８元，出售９８００萬股易居企業（０２０４８）股份，套現約７﹒８４億元至８

﹒０２億元。

每股作價較易居企業今日收市價９﹒２４元，折讓１１﹒５％至１３﹒４％。（ｃｌ）

