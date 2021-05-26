《再戰明天》本港公布進出口數據，聯想集團派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》本港公布進出口數據，及聯想集團（００９９２）派業績，料

為明日市場焦點。



＊約翰遜與地方官員就疫情後經濟舉行會議＊



在重要經濟活動上，明早南韓央行公布議息結果，英國首相約翰遜與蘇格蘭和北愛爾蘭等地

區官員就疫情後經濟復甦舉行線上會議。

明日多名歐洲央行執委發表講話。本港時間晚上７：００ｐｍ，英國央行貨幣政策委員會

（ＭＰＣ）委員弗利葛發表與公債收益率、經濟增長與通脹前景主題有關講話。

數據方面，明日４：３０ｐｍ，香港公布４月出口，年率料由２６﹒４％降至２５﹒９％；

４月進口，年率料由２１﹒７％升上２４﹒４％；４月貿易收支料由負２７０億港元收窄至

１９４億港元。

８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２％升上４﹒１％；第一季個人消費

支出核心指數季率料由１﹒３％升上２﹒３％；第一季個人消費料由２﹒３％升上１１％；４月

耐用品訂單料維持於０﹒８％；連續申請失業救濟金人數料由３７５萬降至３６８萬；首次申請

失業救濟金人數料由４４萬降至４２萬。



＊聯想集團派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：萬華媒體（００４２６）、博雅互動（００４３４）、世

界華文媒體（００６８５）、李氏大藥廠（００９５０）、聯想集團（００９９２）、首都創投

（０２３２４）、汽車之家－Ｓ（０２５１８）等。（ｈｌ）

