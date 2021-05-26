《小傳日記》藍戰士發力，二萬九戰勝，ＱＱ有前景，生發發抽升

《小傳日記》隔晚花旗國股市輕微收跌，大家都留心緊通脹問題，更擔心聯儲局會唔會「收

水」；不過亞洲市場呢邊跌咁耐，呢兩日終於開始反彈，漁缸今日高開１４５點後重返二萬九，

之後一路直上３５１點見２９２６１點。重磅股ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）漲

逾１％撐起大市，另外小米（０１８１０）獲花旗國解凍，消息利好刺激股價漲近２巴仙，午後

大市情緒繼續向好，最終恆指收報２９１６６，升２５５點或近１巴仙，主板成交１６４２﹒９

６億元。國企指數報１０８５５，升６２點或逾半巴仙。恆生科技指數報８０７２，升６８點或

升近１巴仙。

神州Ａ場榮辱互見，上證綜合指數報３５９３，升１２點或近半巴仙，成交４５５８﹒３１

億元人民幣。深證成份指數報１４７９３，跌５２點或跌近半巴仙，成交５１０９﹒３８億元人

民幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌唔夠半巴仙，報４９﹒１銀；生發發（００３８８

）跳高近２巴仙，報４８２﹒８銀；ＱＱ（００７００）升逾１巴仙，報６１８銀；建行（００

９３９）漲近１巴仙，報６﹒３２銀；ＡＩＡ（０１２９９）升逾半巴仙，報１０２﹒４銀。



＊金價表現醒金佬齊齊升！藥佬向上走東陽升勢牛＊



孖屐預期聯儲局保持寬鬆貨幣政策，美元和美債息齊齊下滑，金價隔晚攀至逾四個月高位！

金佬今日都齊齊走上，山東黃金（０１７８７）鏟高近３巴仙，報１７﹒２４銀；招金（０１８

１８）抽高近３巴仙，報８﹒２４銀；紫金（０２８９９）鏟高近２巴仙，報１１﹒８銀；ＳＰ

ＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）炒高逾１巴仙，報１３８７﹒５銀。

藥佬今日都威威升上！東陽光藥（０１５５８）產品利伐沙班片獲准神州上市，今日抽高近

４巴仙，報７﹒４銀；石藥（０１０９３）試驗性新藥申請獲美國食藥監局批准，今日抽高近２

巴仙，報１１﹒７６銀；上藥（０２６０７）鏟高逾２巴仙，報１６﹒８銀；麗珠（０１５１３

）鏟高近３巴仙，報４０﹒８５銀；藥明（０２２６９）炒高近２巴仙，報１１８﹒５銀。



＊車佬開心飛長汽再升起，疫苗接種佳地產佬齊Ｈｉｇｈ＊



車佬今日就開心飛高！其中長汽（０２３３３）採納Ａ股股票期權激勵計畫，今日鏟高逾５

巴仙，報２１﹒７５銀；藍籌新貴比亞迪（０１２１１）鏟高逾２巴仙，報１７５﹒４銀；雅迪

（０１５８５）炒高近５巴仙，報１８﹒７銀；敏實（００４２５）抽高逾３巴仙，報３２﹒６

５銀；五菱（００３０５）鏟高逾２巴仙，報１﹒８５銀。

１香缸政府已為市民接種共約２２０萬劑疫苗！其中更有約９２﹒１５萬個市民接種咗第二

劑疫苗。疫苗接種率理想，令到地產佬開心走上！太古Ａ（０００１９）抽高近４巴仙，報６２

銀；恆隆地產（００１０１）炒高逾２巴仙，報２０銀；九置（０１９９７）鏟高近２巴仙，報

４６﹒１銀；新世界（０００１７）抽高近３巴仙，報４２﹒３銀；長和（００００１）鏟高近

２巴仙，報６１﹒８銀。請請！



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