《與聯共策－鄒建雄》經濟邁向復甦，股票投資應如何部署？

《與聯共策》環球市場去年表現格外出色，令２０２１年的股票配置面臨挑戰。鑑於

２０２０年市場出現錯位，即使復甦仍不明朗，投資者仍有機會採取策略加？部署。



＊運用股票投資原則＊



首先，試圖預測市場時機並不明智。當２０１９年底首次爆發新冠病毒時，幾乎無人預測將

會出現環球疫情或引發市場崩跌。即使能預測市場自２月１９日急跌，退出只是成功的一半，而

預測市場於３月末轉勢則更加困難。

其次，在並無實質洞見的問題上，不宜試圖駕馭市場走勢。例如，當數十家製藥公司爭相生

產新冠疫苗時，以潛在的贏家作為投資主題是高度投機的策略，而專注於製藥公司的業務基本因

素則更為合理。

第三，應對從眾追捧表現理想的股票的行為保持審慎。去年１１月之前，股市走勢極其強勁

且波動。但根據歷史趨勢，若企圖乘勢投資，一旦市場趨勢回復正常，投資者可能會遭受沉重打

擊。

最後，基本因素仍然重要。２０２０年央行提供充足的流動性，為市場提供支持。即使在不

穩及罕見的市況之下，盈利前景較佳的股票仍然領漲。



＊重新審視股票部署＊



有投資者或會認為，表現出色的美國超高市值公司是近期唯一值得考慮的投資。但此結論過

於簡單。雖然這些公司業務及盈利前景較佳，但仍應審慎評估部署，平衡風險。

亦不宜因過往表現，而忽視價值股，或避開表現欠佳的地區或行業。經濟復甦及市場變化時

，部分表現滯後的公司展現基本因素優勢，有望跑贏大市。

我們認為，廣泛且精選股票，投資於能夠受惠於經濟復甦及後疫情環境的公司，有望帶來更

佳回報。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

