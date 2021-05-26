科技、中資金融股造好，港股升２５５收報２９１６６點

《經濟通通訊社２６日專訊》市場仍然在評估美國通脹狀況，入市態度較為審慎，美股周二

先升後回。恆指高開１４５點，報２９０５６點，重上兩萬九。多個板塊上漲，科技股、地產、

濠賭、中資金融板塊均造好，恆指最高見過２９２６１點升３５１點，收升２５５點或０﹒８８

％，報２９１６６點，主板成交１６４２﹒９６億元，少２﹒１３％。國指報１０８５５點，升

６２點或０﹒５８％。科指報８０７２點，升６８點或０﹒８５％。

友邦（０１２９９）升０﹒５９％，報１０２﹒４元；匯控（００００５）跌０﹒２％，報

４９﹒１元；英媒報道該國計劃立法，授予政府權力以國家安全為由，阻止企業在倫交所上市，

港交所（００３８８）升１﹒７３％，報４８２﹒８元。騰訊（００７００）升１﹒３１％，報

６１８元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒４９％，報２０７元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３５９３，升１２點或升０﹒３４％；深證成指報１４７９

３點，跌５２點或０﹒３６％，總成交９６６７﹒６９億人幣，跌３﹒９５％。



＊人民幣匯價走強，內銀股微升＊



自疫苗接種計劃開展以來，本港有至少約９２﹒１５萬名市民已接種第二劑疫苗。不過食物

及衞生局局長陳肇始指，由於接種疫苗的猶豫情況十分嚴重，而已採購疫苗有很大機會過剩，在

下一輪採購談判中未必可以取得理想成果。本地地產股仍造好，新地（０００１６）升１﹒７％

，報１１９﹒７元；恆隆地產（００１０１）升２﹒２５％，報２０元。新世界（０００１７）

集團與港鐵（０００６６）合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊ＩＩＩ」最快日內開價，揚２﹒７９

％，報４２﹒３元。港鐵未來１０年會投資１０００億元在新鐵路項目及物業發展計劃，升１﹒

１３％，報４４﹒８５元。

人民幣匯價走強，中間價兩連升今報６﹒４０９９，創２０１８年６月中以來近三年新高。

內銀股造好。建行（００９３９）升０﹒９６％，報６﹒３２元；農行（０１２８８）升０﹒９

６％，報３﹒１４元；中行（０３９８８）升０﹒３２％，報３﹒１６元。工行（０１３９８）

全資子公司獲准與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司，升１％，報５﹒０７元。



＊金價升破１９００美元關，?蒙古打擊挖礦概念股挫＊



市場預期聯儲局保持寬鬆貨幣政策，美元和美債息下滑，金價隔晚造好，現貨金價在港股尾

盤升破１９００美元，創約四個半月高。金礦股造好，山東黃金（０１７８７）揚２﹒７４％，

報１７﹒２４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒４６％，報１３８７﹒５元；招金（

０１８１８）走高２﹒６２％，報８﹒２４元；紫金（０２８９９）升１﹒９％，報１１﹒８元

。

?蒙古曾為全球最大的礦場集中地，該地區率先推出八項措施，打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」

，其中，參與「挖礦」的相關企業及人士，將被納入失信黑名單。火幣科技（０１６１１）跌３

﹒０７％，報１５﹒８元；ＢＣ科技（００８６３）微升０﹒８８％，報１８﹒３元；栢能（０

１２６３）跌１﹒６％，報３﹒６８元；美圖（０１３５７）跌０﹒９９％，報２﹒０１元。

其他個股方面，小米（０１８１０）於美國的投資禁令獲正式解除，季績前升１﹒４４％，

報２８﹒１５元。快手（０１０２４）連跌第三日，最低見過１９８﹒５元穿底，收跌０﹒３９

％，報２０４﹒８元。長汽（０２３３３）採納Ａ股股票期權激勵計畫，擬向激勵對象授予約３

﹒９７億份股票期權，瑞信認為計劃正面，股價走高５﹒３３％，報２１﹒７５元。港府容許郵

輪公司復辦香港「公海遊」，料最快在７月底起復航，郵輪股雲頂（００６７８）炒高２０﹒９

３％，報０﹒５２元。（ｎｓ）

