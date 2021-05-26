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即市新聞

26/05/2021 16:10

科技、中資金融股造好，港股升２５５收報２９１６６點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》市場仍然在評估美國通脹狀況，入市態度較為審慎，美股周二
先升後回。恆指高開１４５點，報２９０５６點，重上兩萬九。多個板塊上漲，科技股、地產、
濠賭、中資金融板塊均造好，恆指最高見過２９２６１點升３５１點，收升２５５點或０﹒８８
％，報２９１６６點，主板成交１６４２﹒９６億元，少２﹒１３％。國指報１０８５５點，升
６２點或０﹒５８％。科指報８０７２點，升６８點或０﹒８５％。
　　友邦（０１２９９）升０﹒５９％，報１０２﹒４元；匯控（００００５）跌０﹒２％，報
４９﹒１元；英媒報道該國計劃立法，授予政府權力以國家安全為由，阻止企業在倫交所上市，
港交所（００３８８）升１﹒７３％，報４８２﹒８元。騰訊（００７００）升１﹒３１％，報
６１８元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒４９％，報２０７元。
　　Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３５９３，升１２點或升０﹒３４％；深證成指報１４７９
３點，跌５２點或０﹒３６％，總成交９６６７﹒６９億人幣，跌３﹒９５％。

＊人民幣匯價走強，內銀股微升＊

　　自疫苗接種計劃開展以來，本港有至少約９２﹒１５萬名市民已接種第二劑疫苗。不過食物
及衞生局局長陳肇始指，由於接種疫苗的猶豫情況十分嚴重，而已採購疫苗有很大機會過剩，在
下一輪採購談判中未必可以取得理想成果。本地地產股仍造好，新地（０００１６）升１﹒７％
，報１１９﹒７元；恆隆地產（００１０１）升２﹒２５％，報２０元。新世界（０００１７）
集團與港鐵（０００６６）合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊ＩＩＩ」最快日內開價，揚２﹒７９
％，報４２﹒３元。港鐵未來１０年會投資１０００億元在新鐵路項目及物業發展計劃，升１﹒
１３％，報４４﹒８５元。
　　人民幣匯價走強，中間價兩連升今報６﹒４０９９，創２０１８年６月中以來近三年新高。
內銀股造好。建行（００９３９）升０﹒９６％，報６﹒３２元；農行（０１２８８）升０﹒９
６％，報３﹒１４元；中行（０３９８８）升０﹒３２％，報３﹒１６元。工行（０１３９８）
全資子公司獲准與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司，升１％，報５﹒０７元。

＊金價升破１９００美元關，?蒙古打擊挖礦概念股挫＊

　　市場預期聯儲局保持寬鬆貨幣政策，美元和美債息下滑，金價隔晚造好，現貨金價在港股尾
盤升破１９００美元，創約四個半月高。金礦股造好，山東黃金（０１７８７）揚２﹒７４％，
報１７﹒２４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒４６％，報１３８７﹒５元；招金（
０１８１８）走高２﹒６２％，報８﹒２４元；紫金（０２８９９）升１﹒９％，報１１﹒８元

　　?蒙古曾為全球最大的礦場集中地，該地區率先推出八項措施，打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」
，其中，參與「挖礦」的相關企業及人士，將被納入失信黑名單。火幣科技（０１６１１）跌３
﹒０７％，報１５﹒８元；ＢＣ科技（００８６３）微升０﹒８８％，報１８﹒３元；栢能（０
１２６３）跌１﹒６％，報３﹒６８元；美圖（０１３５７）跌０﹒９９％，報２﹒０１元。
　　其他個股方面，小米（０１８１０）於美國的投資禁令獲正式解除，季績前升１﹒４４％，
報２８﹒１５元。快手（０１０２４）連跌第三日，最低見過１９８﹒５元穿底，收跌０﹒３９
％，報２０４﹒８元。長汽（０２３３３）採納Ａ股股票期權激勵計畫，擬向激勵對象授予約３
﹒９７億份股票期權，瑞信認為計劃正面，股價走高５﹒３３％，報２１﹒７５元。港府容許郵
輪公司復辦香港「公海遊」，料最快在７月底起復航，郵輪股雲頂（００６７８）炒高２０﹒９
３％，報０﹒５２元。（ｎｓ）

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