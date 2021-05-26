《輪證國度－劉嘉寳》五窮月最後部署

《輪證國度》轉眼間五窮月只餘下３個交易日，恆指上周初連升２日起回穩，一度收復１０

和２０天線，可惜港股承接外圍跌勢未能企穩２０天線，總計上周累漲４３０﹒８７點。

恆指周一（２４日）低開４０點，甫開跌幅曾縮至１４點，見２８４４４點全日高，之後受

壓，曾挫２６２點，見２８１９５點全日低，跌穿１０天線（約２８２７０點）後喘穩。午後跌

幅收窄，恆指最終收報２８４１２。受轉倉因素影響下，尚未脫離上落區間，大市表現可算是悶

局一場，十字星收市。預期大市仍舊在２８１００至２８７００點水平反覆上落為主。若突破則

恆指有望打破五窮月，而六月在過往兩年表現亦相當強勢。

個股方面，恆指公司公布季檢結果，所有變動將於６月７日生效，基金將在６月４日收市時

換馬。市場估計指數基金將減持友邦保險（０１２９９）、匯豐控股（００００５）以及騰訊（

００７００）共計７０億港元資金。友邦及騰訊兩者下調較大，預計合共３﹒６２％，預料兩股

至６月７日新權重生效前，股價將短期受壓或於現行區間橫行。相反，阿里巴巴

（０９９８８）、美團（００３６９０）權重上調則有望獲被動資金追入。

投資者如看好美團，或可留意美團購２２５７７，行使價３３８﹒２元，實際槓桿６﹒４倍

，引伸波幅４９﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２７日到期。相反，看淡則可留

意美團沽１２１１７，行使價２１３﹒６８元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅５３﹒３％，換股

比率１００兌１，２０２１年１１月８日到期。

另外，小米（０１８１０）與美國國防部達成和解後，獲移出黑名單，指數機構即將股份重

新納入指數，將分兩階段，納入全球股票指數系列（ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ），以及相關市值加權

指數，６月４日收市後將納入小米５０％，６月１８日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢

討一齊生效。

投資者如看好小米股價走勢，或可留意小米購１９８５９，行使價３１﹒９３元，實際槓桿

６﹒２倍，引伸波幅４５﹒８％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。相反，看淡

則可留意小米沽２０７６１，行使價２１﹒５３元，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅４６﹒５％，

換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

