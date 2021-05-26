《鍾之日記》股匯齊飛翔，Ａ場三連揚

《鍾之日記》５月２６日，香港天氣：時晴時雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



環球市場仍然在評估美國通脹狀況，入市態度較為審慎，美股周二先升後回。香江魚缸高開

１４５點，報２９０５６點，重上兩萬九，盤中多個板塊上漲，科技股、地產、濠賭、中資金融

板塊均造好，恆指最高見過２９２６１點升３５１點，收升２５５點或０﹒８８％，報

２９１６６點，主板成交１６４２﹒９６億元，少２﹒１３％。



＊Ａ股急升後冷靜，成交及外資流入均收縮＊



滬深股市昨日急升，今早接力高開，券商、汽車、地產等板塊造好下，滬綜指一度高見

３６０３﹒４９點，是今年２月底以來重返三千六關口，不過指數在該位置面臨沽壓，三千六得

而復失並維持至全日收市，今日收升０﹒３４％，報３５９３﹒３６點，連續三日上升。深成指

今日回吐０﹒３６％，創業板指更跌０﹒９５％。

昨日股市刺激交投，今日則顯著回冷，兩市成交９６６８億元人民幣，失落萬億關口，按日

減少３﹒９％。外資昨日通過陸股通淨流入逾２１７﹒２３億元人幣，刷新歷史新高，今日亦有

９１億元人幣淨流入，但相較昨日則有顯著落差。



＊人幣保持強勢，國產鐵鳥齊高飛＊



隨著美元走弱及中國出口強勁，人民幣匯價漸趨強勢，在岸及離岸人民幣匯價昨日相繼攀至

近三年高後，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開１６點子，早盤曾於６﹒４關上

方短暫盤整，臨近午間再有突破企上６﹒３９，為近三年來首次突破６﹒４關。離岸價則暫時企

穩６﹒３８，續刷新三年高位。

外電分析，周二人民幣中間價升值期間未見明顯過濾，或表名監管層容忍態度，不過另有報

道引述交易人士稱，有國有大行當日在６﹒４關鍵關口附近投放人民幣購美元，緩和人幣升值。

報道引述該交易人士認為，人民幣升破６﹒４屬合理，因人民幣走強比美元走弱已經慢一拍。

《中國證券報》指，美元因素、中國經濟外貿，以及跨境資金流動的變化，均可能促使人民

幣匯率在短期內進一步走高，但不會改變雙向波動的總體運行格局，即人幣匯價不會大升大跌。

對匯率敏感的紙業股今日升跌互見，陽光紙業（０２００２）升２﹒３％，晨鳴紙業

（０１８１２）升１﹒９％，玖龍紙業（０２６８９）跌０﹒８％；而三大民航國企則集體升，

東方航空（００６７０）漲２﹒２％，南方航空（０１０５５）、國航（００７５３）均升

１﹒３％。



＊小米獲美法院撤銷投資限制，快手未止跌曾失２００元＊



美國上屆特朗普政府於今年１月１４日將小米（０１８１０）等９家中國企業納入「由中國

軍方擁有或控制」的清單，美資不容對其投資。事件經歷數月的訴訟，美國哥倫比亞特區地方法

院頒發最終判決，解除美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買

或持有本公司證券的全部限制。

今日收市後即將公布首季季績的小米今早高開並收復２８元關，高見２８﹒５元創３個月高

，收市升１﹒４％，報２８﹒１５元。

其他新經濟股普造好，騰訊（００７００）升１﹒３％，美團（０３６９０）周五

（２８日）公布季績，全日彈１﹒１％；嗶哩嗶哩（０９６２６）漲２﹒１％。

快手（０１０２４）日前公布首季虧損擴大至５７７﹒５１億元人民幣，績後中金、大摩、

野村等多家大行均下調其目標價。快手今仍未止跌，早段更曾跌穿二百元關，惟尾段跌幅縮至

０﹒４％。

內媒午後報道，比亞迪電子（００２８５）的電子煙業務已經完成專利布局，產線進入試生

產，預計６月可能進入大規模量產，根據測算全部４０條產線滿產產值或將接近百億水平。行業

或將生變，比亞迪電子最多曾飆兩成三，收市仍漲１１﹒７％；相反，相關概念股思摩爾國際

（０６９６９）和中國波頓（０３３１８）則分別急插１７﹒１％及１７﹒９％。



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