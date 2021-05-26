【虛幣弊了】內蒙出台措施嚴打虛幣挖礦，參與者將被納入失信名單

《經濟通通訊社２６日專訊》繼國務院金融委日前召開會議，指出要強化平台企業金融活動

監管，打擊比特幣「挖礦」和交易行為後，?蒙古率先出台八項措施，打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦

」行為，其中，參與「挖礦」的相關企業及人士，將被納入失信黑名單。

內蒙古發改委公布，按照國務院金融委會議要求，嚴格落實《內蒙古自治區關於確保完成「

十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施》，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為，組織起草了《

內蒙古自治區發展和改革委員會關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿

）》。

意見稿中的八項措施包括：一、對工業園區、數據中心、自備電廠等主體為虛擬貨幣「挖礦

」企業提供場地、電力支持的，加大節能監察力度，核減能耗預算指標；二、對「挖礦」的大數

據中心、雲計算企業等主體，由主管部門取消各類優惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場；三

、對「挖礦」的通訊企業、互聯網企業等主體，由主管部門依法吊銷增值電信業務許可證；



＊參與「挖礦」企業和人員納入失信黑名單＊



四、對「挖礦」的網吧等主體方面，由主管部門依法依規對其進行停業整頓等處置；五、對

未經報批私自接入動力電源的虛擬貨幣「挖礦」項目等主體，對其違法竊電行為依法移送司法機

關處理；六、對企業、個人等主體存在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機

關處理；七、對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集資等行為的，由主管部門從嚴處

置； 八、參與「挖礦」的相關企業及有關人員，按有關規定納入失信黑名單，對公職人員利用

職務之便，參與虛擬貨幣「挖礦」或為其提供方便與保護的，一律移送紀檢監察機關處理。

（ａｃ）

