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即市新聞

27/05/2021 09:03

《法證攻防－林恩》恒指新季檢劃一成分股權重上限

　　《法證攻防》恆生指數有限公司上周五（２１日）宣布最新恆生指數系列季度檢討結果，所
有變動將於２０２１年６月７日（星期一）起生效。恆生指數成分股將數目將由５５隻增加至
５８隻，恆生中國企業指數成分股數目由５１隻變為５０隻，恆生科技指數成分股由現時３１隻
重置至３０隻。其中，比亞迪（０１２１１）既獲納入恆指，亦將加入國指。
　　恆指公司公布早前表示計劃明年中之前，將成分股數目增至８０隻，最終數目固定為１００
隻。市場除了關注三隻藍籌新貴外，亦留意恆生指數成分股權重上限將劃一變成８％。首先，同
股不同權和第二上市股份的權重上限會由５％提高至８％。同股不同權的美團（０３６９０）和
第二上市的阿里巴巴（０９９８８）將由上季的５％，分別調整至７﹒７１％和７﹒３３％。而
小米（０１８１０）的調整後權重只有３﹒３８％，新規影響並不大。其次，騰訊
（００７００）和友邦（０１２９９）在上一次調整中權重都為１０％，本輪調整後權重將下調
為８％。
　　比亞迪錄得５連升，突破５０天線水平。如繼續看好，可留意比迪購２４８０６，行使價
２００元，實際槓桿５﹒１倍，２０２１年１０月到期。美團周五（２８日）公布業績，股價早
前跌至２５０元水平低位回升。如看好，可以留意美團牛６４４７４，收回價２５０元，行使價
２４７元，實際槓桿７﹒７倍，２０２１年１１月２９日到期。如看淡，或可留意美團熊
５８９５７，收回價３００元，行使價３０３元，實際槓桿１０﹒８倍，２０２１年１１月２９
日到期。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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