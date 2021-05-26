《投資智慧－鄧聲興》雲計算發展潛力大，可留意南方雲計算ＥＴＦ

《投資智慧》雲計算技術是利用除本地網絡之外的遠程服務器和共享資源進行數據的存儲、

管理、處理和傳遞。當中資源包括網絡、伺服器、存儲、應用軟件、服務，使用者能夠存取服務

軟體及資料，而這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作。服務提供者則維護基礎設

施及平台以維持服務正常運作。使用者可透過瀏覽器、桌面應用程式或行動應用程式來存取雲端

的服務。企業只需付出少量的前期投資就能通過雲計算獲取來自任何地方的信息。因此，雲計算

技術能夠幫助企業進一步降低成本，增強企業ＩＴ運營的可靠性和安全性。雲端運算依賴資源的

共享以達成規模經濟。



疫情以來，遠程辦公加速了數字化進程，進一步擴大企業對雲計算應用的需求。２０２１年

全球雲計算服務支出同比增長２３﹒１％，預計將達到３３２３億美元。雲計算行業也成為了全

球科技巨頭和主要經濟體之間競爭的關鍵領域。在於科技領先市場，美國２０１９年在公共雲計

算方面計劃投入１２４６億美元。中國政府近年大力推動新基礎設施的建設，中國的公共雲市場

亦有較高的發展潛力，市場規模預計將以高達３１％的複合年增長率，從２０１８年的９６３億

人民幣增長到２０２３年的３７５４億人民幣。



而南方東英最近新推出的產品為「南方東英全球雲計算科技指數ＥＴＦ」（０３１９４），

於５月１３日正式上市，是首隻香港上市的雲計算概念ＥＴＦ。南方東英雲計算ＥＴＦ將採用實

物代表性抽樣策略追踪，該Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ全球雲計算科技指數，以更簡單、透明的方式幫

助香港投資者把握雲計算行業的全球投資機會。在過去１２個月內，指數的回報率為５４％。

Ｓｏｌａｃｔｉｖｅ全球雲計算科技指數覆蓋了在這個領域最具代表性、擁有全球性業務的５０

家企業，當中８０％為美國上市的雲服務龍頭；２０％為高增長的中國雲服務。南方東英雲計算

ＥＴＦ是實物ＥＴＦ，無時間值損耗，無槓桿原理，投資者可考慮作中長線部署。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

