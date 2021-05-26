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即市新聞

26/05/2021 15:24

《拆局麒想－林嘉麒》微盟碧服配股價可換股價，混淆股份真實價值

　　《拆局麒想》近日微盟（０２０１３）及碧桂園服務（０６０９８）同日配發新股及可換股
債券，一方面以折讓配新股，另一方面以高溢價換股發行可換股債券。對散戶來說，兩件事同時
發生容易造成混淆。折讓配股多數是看淡，而溢價發行低息或零息債券，直接聯想是利好，大家
會認為債券持有人對公司前景有信心才願意接納低息或不收息，認為最終目標是換股沽售而獲利
。事情真的是這樣嗎？
　
　　先看微盟，今次以一般授權配售新股，每股１５元，較星期一（２４日）收市價，折讓
６﹒６％。被市場認為是低位配股（筆者認為估值仍然是高），對於配售方是著數。另外，是次
的可換股債券３億美元，２０２６年到期，條款方面應留意，換股價每股２１元較２４日收市價
每股１６﹒０６元溢價約３０﹒８％，而債券發行人可於到期日按債券本金總額之
１０５﹒１１％贖回每份債券，意即２０２６年時收５﹒１１厘息，似乎相當低。值得留意的是
，是次可換股日期是設定在２０２１年７月１８日或之後，直至到期日之前第十日，意即債券持
有人可於此日期後換股，難度微盟股價短期內可以大升？
　
　　而碧桂園服務方面，公司同樣配發新股再加發可換股債券。配售價每股股份７５﹒２５元，
折讓約６﹒００％；可換股債券轉換價為每股股份９７﹒８３元，較（２４日）收市價
８０﹒０５元溢價約２２﹒２１％。而各債券持有人有權於２０２１年７月１４日或之後直至以
下時間止期間隨時將其持有的債券轉換成股份。要留意，是次到期日是２０２２年６月１日，到
期日只會按等於債券本金額１００％的款項贖回各債券，意即是零息。一年零息可換股債券，等
於持有人必須換股時較當時市價有折讓才有換股意欲及有利可圖，市場應看得更好吧。加上碧桂
園服務過去一年，分別於４月及１２月根據一般授權發行可換股債券及配售新股，所得款項淨額
團已使用完畢，分別向合富輝煌（００７３３）提全購，及收購了廣告媒體、環境衛生公司等。
集資後多數時間併購有所行動，而且每每配股後股價都能夠向好，加上是準藍籌股，相信投資價
值會更高。
　
　　先看配新股，如果承接人是長倉心態，對於未來股價是看好的。不過，我們也曾遇過，有股
價在配股後，累累下跌，不但跌穿配股價而且愈跌愈深的，這些承接人可能是對沖大戶，以向下
炒為目的而賺錢。至於可換股債券持有人這否必定要換股才有盈利呢﹖答案是否定的。由於債券
票面面值可變，假如持有人買入當日是較票面值有折讓，假設票面值是１００元，買回來時只需
８０元，只要持有人乖乖持有到到期日就可以穩袋２０元了（發債人會於到期日以票面值最少
１００元或附加息率贖回）。因此，配股價真的不會穿嗎？可換股債券一定會換嗎？只有持有人
及相關銷售人才知道內裏故事了。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》

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