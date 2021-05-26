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即市新聞

26/05/2021 14:05

《樓市亮話－湯文亮》有資格賣樓的業主不是太多

　　《樓市亮話》我不是樓市大好友，不時提醒打算買樓的人要量力而為，但並不是睇淡樓市，
而事實上我用比較人性化的理論來預測樓市，不會因為有人話移民潮或者深圳換市長而令樓價大
冧，我唔敢講沒有關係，但是否足夠令樓價大跌就是另一要考慮因素。
　
　　樓價跌與不跌，並不是在於有幾大購買力，因為購買力只會令樓價上升，而非可以阻止樓價
下跌，而樓價下跌真正原因就是有幾多人賣樓。在香港，擁有超過一個住宅單位大約有２０多萬
人，當中有８萬人以上擁有超過３個單位。嚴格來說，只有那８萬人才有資格賣樓，因為只有一
個單位的人賣樓等於沽空，比賭博的風險更大，擁有兩個單位的人，其中一個的收入是生活費或
者是給予其他家人居住，是不適宜賣樓，而大多數業主都知道，賣樓容易買樓難，冇必要都唔會
賣樓，如果冇人賣樓，樓價又怎會下跌？
　
　　有人問幾時樓價才會大跌，我認為當有大量業主入不敷支時，樓價就會大跌，如果香港經濟
不能夠在疫情緩和時復甦，或者美國利息上升，即使升１％，都會令樓價下跌，前者的主動權在
自己手裏，後者則聽美國發落，所以，當大家見到樓價下跌，不是經濟轉壞就是利息上升，而非
移民潮或者深圳換市長。
　
　　有老友話經濟轉壞，利息上升絕不是人性化，點解我會話自己的分析是人性化，經濟轉壞其
中一個原因是大家唔肯去打疫苗，政府死講爛講都未夠２０％市民打了疫苗，接種率不足，政府
不能夠解封，沒有外來的消費力，香港經濟一定唔會轉好，人性化的說話就是叫大家去接種疫苗
。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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