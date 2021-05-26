《缸邊嫺談－黃惠嫺》醫療美容或成內地消費新動力

《缸邊嫺談》古語有云：「女為悅己者容」，愛美是人的天性，不少愛美人士都願意花錢裝

扮自己。為更快更有效達到美容效果，近年更出現醫療美容。根據中國衛生健康委員會所制定的

《醫療美容服務管理辦法》規定，醫療美容是指利用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性

或者侵入性的醫學技術方法，對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與重塑。



隨著內地知識水平的提升，經濟增長加快，人民可支配的收入隨之上升，對美的追求更為普

遍，「顏值經濟」應運而生，令中國的醫療美容市場步入高速增長時期。根據市場調查和諮詢公

司艾瑞諮詢的資料顯示，在２０１２至２０１９年期間，中國醫美市場保持高速增長，醫美市場

規模年複合增速達到２８﹒９７％。在２０１９年，中國醫美市場規模達到１７６９億元（人民

幣．下同），同比增速達到２２﹒２％。而根據新氧資料顏究院於２０２１年３月２４日發布的

《２０２０中國女性醫美消費趨勢報告》顯示，２０２０年內地醫美消費人群達到１５２０萬人

，同比增幅３５﹒７％，是醫美市場增速的７倍（年內中國醫美市場的增速為５﹒７％），可見

醫美消費已經廣為消費者接受。



＊帶動內地醫美市場的增長因素＊



從人口基數來看，根據最新公布的第七次全國人口普查結果顯示，中國全國人口共

１４﹒１２億人，其中１５至５９歲的勞動人口為８﹒９４億人，佔整體的６３﹒３５％，亦即

是最有消費能力的一群，如此龐大及具潛力的人口基數，為內地醫美市場提供最好的市場基礎。



從產品類型來看，在醫美市場當中又以非手術類﹙輕醫美﹚的發展空間較大。醫療美容可用

手術和非手術類﹙輕醫美﹚進行劃分：手術類顧名思義是指透過合資格醫生進行麻醉手術開刀的

矯形，例如隆胸、隆鼻、割雙眼皮、抽脂等手術；而非手術類即是指打玻尿酸、打瘦面針、激光

去斑、鐳射脫毛及嫩膚等療程。隨著科技日新月異，不同的輕醫美產品、器材及設備推出市場，

由於進行非手術類的輕醫美項目風險較低及較易操作，而且價格相對於手術類的項目為低，消費

者在能力範圍內較易負擔，所以消費者在輕醫美的項目或產品上的消費頻率更高。根據新氧資料

顏究院的數據顯示，２０２０年醫美市場的皮膚美容消費規模同比增長接近四成，成為２０２０

年醫美市場最受歡迎的消費類別，而在整體醫美市場當中，２０２０年對緊致抗衰護理的需求激

增近６０％。現時內地輕醫美市場佔整體市場規模的比重遠高於手術類整形市場，約佔整體醫美

市場的比例６５％至７０％左右，相信未來輕醫美市場的規模會隨著消費者的收入及年齡層的變

化而繼續擴大。



醫療美容屬於非必要消費，消費者可根據個人需要及負擔能力去選擇服務及產品，因此可支

配收入是醫療美容增長的其中一項重要因素。根據中國國家統計局的數據顯示，在２０１０年至

２０２０年期間，內地居民的可支配收入不斷增長，城鎮居民的可支配收入年複合增長率為

８﹒７％，而農村居民的可支配收入年複合增長率則為１１﹒２％，證明內地居民的消費力不斷

增強。根據新氧資料顏究院於２０２１年３月２４日發布的《２０２０中國女性醫美消費趨勢報

告》顯示，２０２０年內地醫美消費人群達到１５２０萬人，當中以９０後（即是１９９０年至

１９９９年出生的人口）為主要消費人口，佔比近七成，同時３１至３５歲群體亦正在迅速增長

中。９０後現時即是２０至３０歲的年齡層，亦即是人口佔比最大的勞動人口，他們的消費能力

將隨著年齡的增長而上升，在３５至４０歲時達到高峰，加上步入中年後的抗衰老需求，在監管

充足的情況下醫美將會成為未來帶動消費的其中之一大動力。



從市場空間看，根據弗若斯特沙利文統計數據顯示，２００９至２０１９年內地的醫美滲透

率雖然不斷地上升，從１﹒５％增加至３﹒６％，但仍與世界主要國家有著較大的差距，約為日

本的三分之一、美國的五分之一以及韓國的六分之一；而中國每一千人的醫美診療次數為

１４﹒８次，遠低於日本的２７﹒１次、巴西的４６﹒２次、美國的５１﹒９次以及韓國的

８６﹒２次等。相信隨著中國社會經濟水平提升，醫美消費滲透率將會巨大的增長空間。



醫美行業的產業鏈可分為中上下游三大部分：上游是醫美原料、藥品及機器或設備的研發及

生產；中游是各類型的醫療美容服務機構；下游是各類型的醫療美容服務平台。而在醫美上中下

游產業鏈當中，上游產品具有較高技術壁壘，上市審批嚴格，所以上游企業的盈利能力較強，利

潤率亦較高，但監管亦是較嚴格；中游醫美企業的監管相對上游的為小，但所需的專業醫生及護

士存在較大的缺口；而下游的醫美平台因競爭激烈，獲客成本高，毛利率受壓較大。



根據弗若斯特沙利文報告，隨著消費者的教育和收入水平提高，以及醫療美容觀念的轉變，

愈來愈多人開始利用醫療美容技術來對抗衰老保持年輕貌美，對醫療美容服務產生龐大需求。

２０１８年，中國已成為第二大醫療美容服務市場，佔全球醫療美容服務市場約１３﹒５％的市

場份額。根據德勤中國於今年１月發布的《醫美市場趨勢洞察報告》顯示，２０２０年中國醫美

市場規模預計達１９７５億元，年複合增長率預計將超過１５﹒２％，而艾瑞諮詢機構亦預測直

到２０２３年中國醫美市場規模將達到３１１５億元。



雖然中國的醫療美容市場增速仍高於全球市場，但要再進一步發展，更要在保護醫美消費者

上繼續下功夫。在２０２０年，中國國家衛生健康委員會等八部委聯合下發了《關於進一步加強

醫療美容綜合監管執法工作的通知》，嚴厲打擊經營手法不良的黑醫美機構，進一步整治醫美行

業。相信隨著中國政府推出一系列政策對醫美行業進行規管，增加醫美消費者的信心，未來行業

的發展將會更為健康，而在新生代消費抬頭下，愛美的天性有機會成為內地一股帶動經濟增長重

要的消費動力。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

